Mireasa, sezon 13. Marian a făcut-o pe Diana să plângă după ce i-a adus acuzații grave. Ce i-a reproșat

Marian a făcut-o pe Diana să plângă după ce i-a adus acuzații grave, în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

În ediția din 9 martie 2026, Diana a izbucnit în plâns fiindcă nu și-a mai putut ascunde durerea cauzată de vorbele dure pe care le-a aruncat Marian la adresa ei. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și care a fost motivul acuzațiilor, la Mireasa: Meciul iubirii.

Marian a făcut-o pe Diana să plângă după ce i-a adus acuzații grave. Ce i-a reproșat, în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Vă reamintim faptul că Diana a decis să se întoarcă în competiția Mireasa: Meciul iubirii pentru Marian. Totuși, după ce au interacționat, tânăra a realizat faptul că nu se potrivesc cu adevărat.

Ulterior, Marian s-a simțit extrem de rănit în orgoliu și, în timp ce discuta cu băieții, a fost filmat când spune că are de gând să o sărute pe Diana la petrecere și apoi să îi dea papucii, lucru ce a scos la iveală latura răzbunătoare a tânărului. Faptul că tânăra a zis că ăl place pe Daniel l-a durut într-un mod neașteptat pe Marian.

În plus, Dorian a stat de vorbă cu Diana și a încercat să abordeze anumite subiecte cu ea, dând dovadă de faptul că este interesat de ea. Ulterior, pe ringul de dans, cei doi s-au apropiat neașteptat de mult. După petrecere, Dorian nu s-a ferit să își recunoască atracția pentru blondină, iar Marian a avut o reacție nearvoasă la adresa tinerei.

Concurentul nu s-a cenzurat deloc și chiar a jignit-o și a acuzat-o de numeroase lucruri, în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Diana a plâns, iar Marian a încercat să își explice reacțiile și vorbele dure.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.