Mireasa, sezon 13. Claudia și Daniel s-au declarat din nou într-o cunoaștere. Ce au dezvăluit despre apropierile din ultimele zile

Telespectatorii au avut parte de o surpriză în emisia live de miercuri, 8 aprilie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. Claudia și Daniel s-au declarat din nou într-o cunoaștere. Iată ce dezvăluiri neașteptate au făcut despre apropierile din ultimele zile.

Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 15:47 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 16:17

Deși părea că totul este pierdut, Daniel și Claudia au decis să își mai acorde o șansă în emisia live de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 8 aprilie 2026. Concurenții s-au declarat din nou într-o cunoaștere.

Un lucru este cert, tânăra a simțit nevoia să se apropie mai mult de băiat în ultimele zile. Cei doi au avut parte de discuții sincere și profunde, fără certuri sau reproșuri. Se pare că au decis să lase în trecut neînțelegerile și să privească împreună către un viitor mai bun.

Chiar dacă nu formează încă un cuplu, aceștia au decis să intre într-o cunoaștere și să facă pași mici către o relație. Mai mult, concurenții au dat de înțeles telespectatorilor că există șanse către o împăcare.

Ce au dezvăluit Daniel și Claudia de la Mireasa: Meciul Iubirii despre apropierile din ultimele zile

Daniel și Claudia au punctat că nici ei nu se așteptau să aibă parte de astfel de momente profunde. Deși au spus că se vor bucura de experiență și vor lua totul pas cu pas, tinerii au fost surprinși în ipostaze apropiate.

„Probabil că am avansat mai mult decât ne așteptam. A venit totul de la sine” a ținut concurentul să evidențieze în emisia live de miercuri, 8 aprilie 2026, de la Mireasa: Meciul Iubirii.

„Nu ne grăbim și luam totul treptat!”, a mai adăugat Claudia.

Atunci când Simona Gherghe i-a întrebat dacă sunt într-o cunoaștere, fata a oferit un răspuns direct și sincer cu zâmbetul pe buze.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

