Mireasa, sezon 13. Scandal de proporții între Darius și Sebastian. Cei doi și-au adresat replici dure. Ce au avut de zis

În emisia live de miercuri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 8 aprilie 2026, Darius și Sebastian au avut o discuție aprinsă. Cei doi și-au adresat replici acide în casa show-ului matrimonial, aducându-le în discuție pe Daniela și doamna Melinda.

Marți seară, Raluca Preda a deschis la Mireasa: Capriciile Iubirii un subiect controversat din mediul online. Apropierile dintre doamna Melinda și Sebastian au stârnit o mulțime de reacții din partea telespectatorilor.

Moderatoarea reality show-ului a adus în discuție gesturile pe care mama lui Darius le face față de Sebastian. Dezvăluirile sale au generat un scandal uriaș în platoul emisiunii, care a continuat și în casa Mireasa.

Darius și Sebastian și-au adresat replici dure chiar în fața camerelor de filmat. Iubitul Amaliei a afirmat că fiul doamnei Melinda nu are o atitudine potrivită și că nu ar trebui să o încurajeze pe Daniela în certurile din casă.

„Hai, Darius, dă drumul la gură!”, a fost replica lui Sebastian care a declanșat un adevărat conflict.

Ce replici tăioase și-au dat Sebastian și Darius la Mireasa: Meciul Iubirii

Darius nu a rămas indiferent situației tensionate din platoul de la Mireasa: Capriciile Iubirii. Acesta nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față.

„Ești cu două fețe! (...) O întorci ca la Ploiești!”, i-a zis Darius.

„Eu înțeleg că e femeia ta și că o iubești, dar fii corect! (...) Nu vreau să își mai dea cu părerea nici Daniela, nici doamna Melinda. Din respect pentru tine nu zicem nimic!”, a mai punctat Sebastian.

„Nu poți să zici că face foarte bine. E ca și cum mă iei de fraier!”, a precizat iubitul Amaliei, vizibil deranjat de atitudinea colegului său.

„Tu dacă ai un deranj îl ții pentru tine?” a întrebat Darius.

„Atunci când am avut un deranj ți l-am spus în față! Ea vrea să obțină reacții. Pe baza la ce? La doamna Melinda pot să înțeleg deranjurile tale, dar că o încurajezi pe Daniela nu.”, a mai adăugat Sebastian.

„Eu o încurajez să își spună punctul de vedere!”, a zis fiul doamnei Melinda.

„Atunci acceptă că s-ar putea să existe consecințe! (...) Eu niciodată nu i-am purtat lipsă de respect mamei tale. De câte ori doamna Mihaela i-a adresat jigniri mamei tale eu i-am zis că e greșit ce face! Măcar asumați-vă! Nu e greșit să-i fi alături, dar nici nu încuraja!”, a spus Sebastian.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

