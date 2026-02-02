Mireasa, sezon 13. Claudia și Daniela, discuție aprinsă. Ce mamă a intervenit imediat. De ce s-au certat: „De ce mă ataci?”

Claudia și Daniela au avut parte de o discuție aprinsă înainte de petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii. În ediția de luni, 2 februarie 2026, telespectatori au putut afla subiectele pe baza cărora cele două concurente și-au spus replici dure.

O situație tensionată a avut loc în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Daniela a ținut să demonstreze falsitatea Claudiei, iar spiritele s-au încins imediat. Cele două concurente au intrat într-o discuție aprinsă, iar colegele de platou au intervenit imediat.

S-au spus replici dure în fața camerelor de filmat, iar momentele tensionate au izbucnit dintr-un subiect delicat. Claudia a ținut să-i dezvăluie faptul că se vede dezinteresul ei față de Darius.

„Vrei să pleci și nu ești atrasă de Darius. Nu ți-l bagă nimeni pe gât, spune-i că nu îți place de el!”, i-a sugerat Claudia.

„E fix problema mea ce fac eu. Și te asigur de un lucru, o să-i zic cu toată sinceritatea dacă nu vreau să continui cunoașterea cu el. Nu-mi bat joc de nimeni. (...) Eu vreau să știu care a fost scopul tău, de ce mă ataci? Tu ești deranjată de acțiunile tuturor. Tu arunci cu vorbele și nu îți dai seama!”, i-a răspuns Daniela, vizibil deranjată.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 2 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Ce mamă a intervenit în discuția dintre Daniela și Claudia de la Mireasa: Meciul Iubirii

În discuția celor două a intervenit și doamna Melinda care a încercat să-i ia apărarea Danielei. De asemenea, aceasta i-a spus Claudiei că nu este bine să râdă de suferința nimănui.

„Nu trebuie să râdem de suferința nimănui!”, a precizat doamna Melinda.

„Ești foarte băgăcioasă în toate situațiile care nu te privesc!”, i-a mai spus o altă colegă de platou Claudiei.

Replicile dure dintre acestea au continuat și în ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026. Daniela i-a spus Claudiei că a exagerat cu subiectul despre Darius.

„Mi se pare că exagerează puțin! Vrea să vadă doar părțile negative ale oamenilor”, a punctat Daniela.

