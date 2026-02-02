Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Claudia și Daniela, discuție aprinsă. Ce mamă a intervenit imediat. De ce s-au certat: „De ce mă ataci?”

Claudia și Daniela au avut parte de o discuție aprinsă înainte de petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii. În ediția de luni, 2 februarie 2026, telespectatori au putut afla subiectele pe baza cărora cele două concurente și-au spus replici dure.

Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 14:07

O situație tensionată a avut loc în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Daniela a ținut să demonstreze falsitatea Claudiei, iar spiritele s-au încins imediat. Cele două concurente au intrat într-o discuție aprinsă, iar colegele de platou au intervenit imediat.

S-au spus replici dure în fața camerelor de filmat, iar momentele tensionate au izbucnit dintr-un subiect delicat. Claudia a ținut să-i dezvăluie faptul că se vede dezinteresul ei față de Darius.

„Vrei să pleci și nu ești atrasă de Darius. Nu ți-l bagă nimeni pe gât, spune-i că nu îți place de el!”, i-a sugerat Claudia.

„E fix problema mea ce fac eu. Și te asigur de un lucru, o să-i zic cu toată sinceritatea dacă nu vreau să continui cunoașterea cu el. Nu-mi bat joc de nimeni. (...) Eu vreau să știu care a fost scopul tău, de ce mă ataci? Tu ești deranjată de acțiunile tuturor. Tu arunci cu vorbele și nu îți dai seama!”, i-a răspuns Daniela, vizibil deranjată.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 2 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Ce mamă a intervenit în discuția dintre Daniela și Claudia de la Mireasa: Meciul Iubirii

În discuția celor două a intervenit și doamna Melinda care a încercat să-i ia apărarea Danielei. De asemenea, aceasta i-a spus Claudiei că nu este bine să râdă de suferința nimănui.

„Nu trebuie să râdem de suferința nimănui!”, a precizat doamna Melinda.

Mireasa, sezon 13. O concurentă a fost eliminată din casă! Cum a reacționat la primirea veștii

„Ești foarte băgăcioasă în toate situațiile care nu te privesc!”, i-a mai spus o altă colegă de platou Claudiei.

Replicile dure dintre acestea au continuat și în ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026. Daniela i-a spus Claudiei că a exagerat cu subiectul despre Darius.

„Mi se pare că exagerează puțin! Vrea să vadă doar părțile negative ale oamenilor”, a punctat Daniela.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Daniela și Claudia la Mireasa sezon 13
Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. O concurentă a fost eliminată din casă! Cum a reacționat la primirea veștii... Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius au încheiat cunoașterea. Care este motivul. Ce a putut să spună fata...
