Mireasa, sezon 13. O concurentă a fost eliminată din casă! Cum a reacționat la primirea veștii

O concurentă a fost eliminată de la Mireasa: Meciul iubirii, în ediția din 30 ianuarie 2026.

Surpriză de proporții în gala Mireasa: Meciul iubirii din data de 30 ianuarie 2026. În ediția precedentă am aflat că Diana și Claudia riscă să iasă din casă. Astăzi, verdictul a adus o surpriză pentru toți.

Descoperă care tânără a fost eliminată și ce reacție a avut, la primirea veștii.

O concurentă a fost eliminată din casă! Cum a reacționat la primirea veștii, în ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

În ediția precedentă, AdrenaLinia a sunat și concurentele din casa Mireasa: Meciul iubirii au fost șpuse să propună trei nume spre eliminare, având la dispoziție doar zece minute. Fetele s-au întâlnit, au discutat și au încercat să ia cea mai bună decizie. Le-au desemnat pe Paula, Claudia și Diana. AdrenaLinia a sunat și pentru băieți, iar aceștia au fost puși să salveze pe una dintre cele trei. După ce s-au sfătuit și au vorbit, concurenții au stabilit să o salveze pe Paula, așa că la cursa de eliminare au mai intrat doar Diana și Claudia.

Concurenta clasată pe ultimul loc în topul săptămânii a fost și cea care a părăsit competiția, adică Diana. Tânăra s-a emoționat mult când a primit vestea și lacrimile i-au căzut pe obraz.

„Plâng și de bucurie, dar și de tristețe. Mi-a plăcut într-adevăr să fiu aici. A fost o experiență foarte frumoasă și vă mulțumesc tuturor! O să îmi fie dor!”, a zis tânăra.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe a introdus o schimbare importantă în acest sezon! Despre ce este vorba

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.