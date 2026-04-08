Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Cum a comentat doamna Melinda „apropierile” de Sebastian. Raluca Preda i-a atras atenția în direct

În emisia live de marți din Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 7 aprilie 2026, Raluca Preda a adus în discuție un subiect controversat din mediul online. „Apropierile” dintre doamna Melinda și Sebastian au fost comentate intens pe rețelele sociale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 11:20 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 12:32

Gesturile doamnei Melinda față de Sebastian au fost criticate dur de către telespectatori. Aceștia au afirmat că mama lui Darius ar putea avea o afinitate pentru concurent. Speculațiile apărute în mediul online au ajuns și la urechile Ralucăi Preda.

În emisia live de marți din Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 7 aprilie 2026, prezentatoarea TV nu s-a putut abține și a deschis subiectul controversat. Dezvăluirile sale au luat-o prin surprindere pe doamna Melinda.

„Acum nu o să vă mint, sunt foarte mult imagini și foarte multe comentarii pe rețelele sociale. Chiar clipuri am urmărit cu dumnevoastră și cu Sebastian când dansați pe ringul de dans. Cred că ultima postare am văzut-o weekendul trecut. Nu am fost foarte atentă, pur și simplu dădeam scroll. Era un clip în care Sebastian și Amalia voiau să iasă din bucătărie sau ceva de genul acesta, iar dumnevoastră l-ați luat pe Sebastian și l-ați învârtit.”, a spus Raluca Preda.

Cum au reacționat doamna Melinda și Sebastian la comentariile telespectatorilor din mediul online

„Știți cum sunt lucrurile. Interpretabile de multe ori când le vezi într-un clip de 30 de secunde, dar cert este că a fost o apropiere între tine, doamna Melinda și doamna Cătălina. (...) Se comentează că doamna Melinda ar avea o afinitate pentru Sebastian.

Telespectatorii comentează fiecare atingere. E foarte bine că s-a deschis acest subiect pentru că aveți și dumneavoastră dreptul la replică”, a mai punctat moderatoarea de la Mireasa: Capriciile Iubirii.

Reacția doamnei Melinda nu a întârziat să apară. Aceasta a dezvăluit că nu l-a luat niciodată pe Sebastian la dans, ci tânărul a ținut să interacționeze cu ea și cu doamna Cătălina.

„Nu cred! Niciodată nu l-am luat eu la dans pe Sebastian. Eu nu dansez nici cu fiul meu”, a dezvăluit mama lui Darius.

De asemenea, și Sebastian a oferit o primă reacție la comentariile oamenilor din mediul online: „Nu cred că în asta constă problema! (...) Deja mi se par niște aberații!”.

În platoul de la Mireasa: Capriciile Iubirii au urmat câteva replici acide între Sebastian și Darius. Fiul doamnei Melinda nu s-a mai putut abține și a răbufnit de față cu toată lumea. Acesta a afirmat că „nu își va mai ține gura” în astfel de situații și va spune tot ce îl deranjează.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 7 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Colaj cu doamna Melinda și Raluca Preda la Mireasa: Capriciile Iubirii
+5
Mai multe fotografii

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

Înapoi la Homepage
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x