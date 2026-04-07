Mireasa, sezon 13. Larisa a fost „taxată” dur pentru comportamentul față de Răzvan. Ce i-a zis Paula Chirilă

În ediția de luni din Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 6 aprilie 2026, Larisa a fost „taxată” dur de Paula Chirilă și psihologul Eduard Puiu pentru comportamentul pe care l-a avut față de Răzvan la petrecerea de sâmbătă.

Interacțiunea dintre Larisa și Răzvan de la petrecerea de sâmbătă din Mireasa: Meciul Iubirii a fost subiect de discuții. Mai mult, tânărul a făcut dezvăluiri neașteptate despre intenția fetei de a se apropia de el.

Băiatul a mărturisit că nu simte nimic față de Larisa. Mai mult, acesta a fost deranjat de insistențele ei. Camerele de filmat au surprins un moment în care Răzvan critica dur atitudinea fetei.

În emisia live de luni de la Mireasa: Capriciile Iubirii, Paula Chirilă și psihologul Eduard Puiu au dezbătut în detaliu subiectul controversat. De altfel, aceștia au „taxat” dur comportamentul celor doi concurenți.

„Dacă nu vă supărați pe mine o să vă zic o chestie. Nu mi-a plăcut atitudinea nici a Larisei, nici a lui Răzvan. Sincer, în primul rând trebuie să îți păstrezi demnitatea și să ai semnale ca să nu pici la interval, Larisa, înțelegi? E clar că atunci când un băiat te place, face doi pași spre tine. Dacă nu, e de preferat să nu te pui în situații penibile pentru tot restul vieții tale”, i-a spus psihologul Eduard Puiu.

„Cât de mult îmi place mie de tine și te stimez, sincer, nu mi-a plăcut faptul că ai povestit cu toți băieții și ai imitat-o pe Larisa. Chestia asta încearcă să o eviți! Că a procedat rău sau era euforia momentului, dar nu e bărbătește să râdem. Pot să povestesc, dar nu în derâdere că nu prea ne face cinste ca bărbați. E doar o observație, sper să nu te superi pe mine!”, a mai transmis specialistul către Răzvan.

Paula Chirilă i-a atras atenția Larisei în direct la Mireasa: Capriciile Iubirii

„Dacă Răzvan mă refuza nu era o tragedie pentru mine. Nu pot să zic că sunt dată pe spate 100% de Răzvan. Este un băiat simpatic”, au fost confesiunile Larisei care au făcut-o pe Paula Chirilă să răbufnească în direct la Mireasa: Capriciile Iubirii.

„Pe bune? Cine a zis că ochii tăi, că nu știu ce. Care femeie care nu place un bărbat zice asta? Se duce lângă el, face acțiuni masculine. Înțelegi? Te-ai pus într-o energie masculină. O femeie nu face niciodată așa ceva! Poți să-i dai un semn, ca sfat, dacă vrei.”, i-a zis Paula Chirilă.

