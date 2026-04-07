Mireasa, sezon 13. Larisa a fost „taxată” dur pentru comportamentul față de Răzvan. Ce i-a zis Paula Chirilă

În ediția de luni din Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 6 aprilie 2026, Larisa a fost „taxată” dur de Paula Chirilă și psihologul Eduard Puiu pentru comportamentul pe care l-a avut față de Răzvan la petrecerea de sâmbătă.

Publicat: Marti, 07 Aprilie 2026, 12:41 | Actualizat Marti, 07 Aprilie 2026, 13:18

Interacțiunea dintre Larisa și Răzvan de la petrecerea de sâmbătă din Mireasa: Meciul Iubirii a fost subiect de discuții. Mai mult, tânărul a făcut dezvăluiri neașteptate despre intenția fetei de a se apropia de el.

Băiatul a mărturisit că nu simte nimic față de Larisa. Mai mult, acesta a fost deranjat de insistențele ei. Camerele de filmat au surprins un moment în care Răzvan critica dur atitudinea fetei.

În emisia live de luni de la Mireasa: Capriciile Iubirii, Paula Chirilă și psihologul Eduard Puiu au dezbătut în detaliu subiectul controversat. De altfel, aceștia au „taxat” dur comportamentul celor doi concurenți.

„Dacă nu vă supărați pe mine o să vă zic o chestie. Nu mi-a plăcut atitudinea nici a Larisei, nici a lui Răzvan. Sincer, în primul rând trebuie să îți păstrezi demnitatea și să ai semnale ca să nu pici la interval, Larisa, înțelegi? E clar că atunci când un băiat te place, face doi pași spre tine. Dacă nu, e de preferat să nu te pui în situații penibile pentru tot restul vieții tale”, i-a spus psihologul Eduard Puiu.

„Cât de mult îmi place mie de tine și te stimez, sincer, nu mi-a plăcut faptul că ai povestit cu toți băieții și ai imitat-o pe Larisa. Chestia asta încearcă să o eviți! Că a procedat rău sau era euforia momentului, dar nu e bărbătește să râdem. Pot să povestesc, dar nu în derâdere că nu prea ne face cinste ca bărbați. E doar o observație, sper să nu te superi pe mine!”, a mai transmis specialistul către Răzvan.

Paula Chirilă i-a atras atenția Larisei în direct la Mireasa: Capriciile Iubirii

„Dacă Răzvan mă refuza nu era o tragedie pentru mine. Nu pot să zic că sunt dată pe spate 100% de Răzvan. Este un băiat simpatic”, au fost confesiunile Larisei care au făcut-o pe Paula Chirilă să răbufnească în direct la Mireasa: Capriciile Iubirii.

„Pe bune? Cine a zis că ochii tăi, că nu știu ce. Care femeie care nu place un bărbat zice asta? Se duce lângă el, face acțiuni masculine. Înțelegi? Te-ai pus într-o energie masculină. O femeie nu face niciodată așa ceva! Poți să-i dai un semn, ca sfat, dacă vrei.”, i-a zis Paula Chirilă.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 6 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție.

