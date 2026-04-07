Mireasa, sezon 13. Daniel, decizie radicală. De ce nu vrea să se mai apropie de Claudia. În ce ipostaze au fost surprinși cei doi

Daniel a luat o decizie neașteptată în privința Claudiei, după ce a încercat să se apropie de ea la petrecerea de sâmbătă din Mireasa: Meciul Iubirii. De asemenea, cei doi au fost surprinși în ipostaze neașteptate.

Daniel a fost pus într-o situație neașteptată la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii. Acesta a încercat să se împace cu fosta lui parteneră, însă s-a lovit de un refuz neașteptat.

Claudia a păstrat distanța față de el, fapt care a generat o discuție aprinsă între cei doi. În urmă cuvintelor adresate, băiatul a decis că nu vrea să mai facă pași către o relație cu aceasta pentru că a fost tratat cu lipsă de respect.

„Am observat că ți-ai pierdut respectul față de mine!”, i-a spus tânărul.

„Ai probleme uneori!”, a afirmat Claudia, vizibil surprinsă de vorbele lui.

„Să ai grijă la limbaj! O să o luăm mai încet. Nu merge niciun fel de joc cu mine”, a mai adăugat el.

„Daniel, exagerezi! Crede-mă!”, i-a spus fata.

„Nu trebuie să te justifici tu, o să luăm lucrurile încet. Tu poți să conversezi cu cine vrei și să te îndrepți către cine vrei”, a lămurit tânărul situația.

În ce ipostaze neașteptate au fost surprinși Daniel și Claudia la Mireasa: Meciul Iubirii

După ce au dat de înțeles că nu mai există nicio șansă pentru a forma un cuplu, Daniel și Claudia au avut parte de o discuție profundă pe balansoarul din curte. Aceștia au vorbit despre sentimentele lor, iar ipostazele în care au fost surprinși au luat-o prin surprindere și pe Simona Gherghe.

„Vrei să-ți dau un pupic?”, l-a întrebat fata.

„Tu fă ce simți!”, a răspuns concurentul.

„Te-ai mai gândit la mine așa? La amica ta Claudia?”, a mai zis ea.

„M-am gândit, dar lucrurile nu merg într-o direcție bun. Mi-am dat seama că acolo pierd teren și că am început să fiu tratat greșit (n.r. când a îmbrățișat-o). Așa cum ai tu stima ta de sine, așa am și eu stima mea de sine.”, a ținut să zică Daniel.

„Uite, eu am venit acum să stau cu tine pe balansoar. Ce îți spune asta?”, a întrebat Claudia.

„Vedem noi și zilele următoare ce va fi!”, a continuat băiatul.

„Nu știu să zic ce ar fi că, sincer, eu mă așteptam să mergem în direcția bună atunci când am luat-o în brațe. Timpul a fost folosit împotriva mea. Acolo și-a pierdut respectul. Ieri pe zi m-a tratat cu lipsa de respect. Ea a venit și și-a cerut scuze, iar apoi m-am dus eu la ea”, a mai adăugat el în emisia live de Mireasa: Meciul Iubirii de astăzi, 7 aprilie 2026.

„Sunt apropieri între noi, dar nu pot să mă pronunț!”, a afirmat și Claudia în fața Simonei Gherghe.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 7 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

