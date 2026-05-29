Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 29 mai 2026

Cea mai recentă gală din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii a venit cu un nou clasament al publicului! Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mireasa, Mirele și Mama Săptămânii, în gala de pe 29 mai 2026.

În săptămâna care tocmai a trecut au avut loc mai multe evenimente în casa Mireasa. În premieră în sezonul 13, s-a petrecut o cerere în căsătorie. Din păcate, logodna dintre Giulia și Alexandru a fost umbrită de dezvăluirile din trecutul fetei. Dorian și Bianca s-au despărțit după ce băiatul a declarat că nu se simte bine într-o relație în casa Mireasa. Tensiuni există și în cuplul Darius-Daniela, după ce la petrecere băiatul ar fi vrut să-și sărute iubita, însă fata voia spațiu și chiar a strigat-o pe doamna Melinda să-și țină fiul. Un moment frumos a fost când Amalia i-a cerut scuze Roxanei pentru ce i-a făcut în trecut și cele două s-au îmbrățișat. După toate aceste momente tensionate, publicul Mireasa și-a desemnat favoriții.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 29 mai 2026

În Gala Mireasa din 29 mai 2026, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Melinda

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Amalia

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Giulia

Fata Săptămânii este: Ema

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Dorian

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Alan

Băiatul Săptămânii este: Denis

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

