Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 30 ianuarie 2026

Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului, dezvăluint astfel cine sunt Mireasa, Mirele și Mama Săptămânii, în gala de pe 30 ianuarie 2026.

A fost o săptămână extrem de interesantă în casa Mireasa: Meciul iubirii. Primul cuplu declarat a fost cel format din Alexandru și Giulia. După ei, alți concurenți s-au declarat într-o cunoaștere. Este vorba despre Amalia și Dorian, Darius și Daniela și Alan și Roxi. Așa cum era de așteptat, nu a fost doar lapte și miere, ci au existat și momente de tensiune. Halima s-a certat cu Claudia, iar tinerele par să nu reușească să îngroape securea războiului. În plus, Ben și doamna Oana au fost eliminați din competiție.

Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Clasamentul publicului contează foarte mult pentru concurenți, pentru că cei aflați în top 3 au imunitate, ei nefiind eligibili pentru a fi nominalizați spre eliminare.

Iată mai jos cum arată clasamentul pentru 30 ianuarie 2026 și rezultatele votului după o nouă săptămână în casa Mireasa: Meciul iubirii.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 23 ianuarie 2026

În ediția Gală Mireasa din 30 ianuarie 2026, Simona Gherghe a citit clasamentul complet al săptămânii ce tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Niculina

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Roxana

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Roxi

Fata Săptămânii este: Amalia

Pe ultimul loc s-a clasat Diana, așa că tânăra a părăsit emisiunea.

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Sebastian

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Alan

Băiatul Săptămânii este: Dorian

Marian și Adrian s-au clasat pe ultimele locuri. Ben a făcut o nonimalizare înainte de a ieși din concurs: Alan. Astfel, la cursa de eliminare intre Marian, Adrian și Alan.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

