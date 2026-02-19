Mireasa, sezon 13. Larisa a izbucnit în lacrimi, în direct. De ce a supărat-o George: „Aproape în fiecare zi plângi”

Antena Căutare
Larisa a izbucnit în lacrimi la Mireasa: Capriciile Iubirii, în emisia live de pe 18 februarie 2026. Se pare că motivul pentru care a plâns a fost chiar George.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Februarie 2026, 13:15 | Actualizat Joi, 19 Februarie 2026, 13:52

Larisa a vărsat lacrimi amare din cauza lui George în direct, la Mireasa: Capriciile Iubirii. Băiatul a supărat-o cu atitudinea pe care a avut-o față de ea. De asemenea, aceasta nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față.

Deși i-a fost greu să vorbească despre emoțiile pe care le trăiește, Larisa și-a făcut curaj și a spus totul. Tânăra a fost deranjată de cum a tratat-o George la petrecerea de sâmbătă din casa Mireasa: Meciul Iubirii.

Mai mult, fata a crezut că acesta va pune punct cunoașterii cu ea.

Cum a încercat George să o liniștească pe Larisa atunci când a văzut că plânge

Concurentul nu a putut suporta faptul că fata plânge. Așadar, George a încercat să o liniștească cu o îmbrățișare și câteva cuvinte.

„Hei, ce ai?”, a întrebat-o băiatul.

„Ce se întâmplă cu tine? Aproape în fiecare zi plângi”, a mai adăugat moderatoarea emisiunii Mireasa: Capriciile Iubirii.

„Calmează-te, e ok, poți să vorbești! Nu se întâmplă nimic.”, i-a mai spus George.

Întrebat dacă știe ce se întâmplă cu Larisa, George a oferit un răspuns direct: „În afară că are stări și plânge foarte ușor, nu știu să fie un motiv specific. Categoric are o legătură cu mine, dar nu cred că are legătură cu fetele”

„Doar cu el! Nu-l înțeleg nici eu. Legat de faza de la petrecere am zis să trec peste, chiar dacă am insistat foarte mult. Văzând materialul din nou m-am pus pe gânduri. Nu e ok!”, a mărturisit fata.

„După discuția pe care am purtat-o, în care el ar fi spus că trebuie să se mai gândească, el s-a dus la baie, iar eu i-am zis că-l aștept în ring. Eu m-am gândit ce ar putea să-i spună. Nu l-am observat și am zis să merg să beau un pahar cu apă să îmi revin. Chiar nu eram atentă la el, nu știam cine e lângă mine”, a dezvăluit Larisa cu vocea tremurândă și lacrimi pe față.

„Nu mai are rost, am explicat! Nu-mi place să o văd plângând, dar nu mai are rost că a fost o chestie de moment! (...) A fost o mică bătaie de-a mea cu mine. Am făcut o greșeală”, a precizat George.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 18 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Colaj cu Larisa și George la Mireasa - Capriciile Iubirii
+5
Mai multe fotografii

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

Comentarii


