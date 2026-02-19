Mireasa, sezon 13. Larisa a izbucnit în lacrimi, în direct. De ce a supărat-o George: „Aproape în fiecare zi plângi”

Larisa a izbucnit în lacrimi la Mireasa: Capriciile Iubirii, în emisia live de pe 18 februarie 2026. Se pare că motivul pentru care a plâns a fost chiar George.

Larisa a vărsat lacrimi amare din cauza lui George în direct, la Mireasa: Capriciile Iubirii. Băiatul a supărat-o cu atitudinea pe care a avut-o față de ea. De asemenea, aceasta nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față.

Deși i-a fost greu să vorbească despre emoțiile pe care le trăiește, Larisa și-a făcut curaj și a spus totul. Tânăra a fost deranjată de cum a tratat-o George la petrecerea de sâmbătă din casa Mireasa: Meciul Iubirii.

Mai mult, fata a crezut că acesta va pune punct cunoașterii cu ea.

Cum a încercat George să o liniștească pe Larisa atunci când a văzut că plânge

Concurentul nu a putut suporta faptul că fata plânge. Așadar, George a încercat să o liniștească cu o îmbrățișare și câteva cuvinte.

„Hei, ce ai?”, a întrebat-o băiatul.

„Ce se întâmplă cu tine? Aproape în fiecare zi plângi”, a mai adăugat moderatoarea emisiunii Mireasa: Capriciile Iubirii.

„Calmează-te, e ok, poți să vorbești! Nu se întâmplă nimic.”, i-a mai spus George.

Întrebat dacă știe ce se întâmplă cu Larisa, George a oferit un răspuns direct: „În afară că are stări și plânge foarte ușor, nu știu să fie un motiv specific. Categoric are o legătură cu mine, dar nu cred că are legătură cu fetele”

„Doar cu el! Nu-l înțeleg nici eu. Legat de faza de la petrecere am zis să trec peste, chiar dacă am insistat foarte mult. Văzând materialul din nou m-am pus pe gânduri. Nu e ok!”, a mărturisit fata.

„După discuția pe care am purtat-o, în care el ar fi spus că trebuie să se mai gândească, el s-a dus la baie, iar eu i-am zis că-l aștept în ring. Eu m-am gândit ce ar putea să-i spună. Nu l-am observat și am zis să merg să beau un pahar cu apă să îmi revin. Chiar nu eram atentă la el, nu știam cine e lângă mine”, a dezvăluit Larisa cu vocea tremurândă și lacrimi pe față.

„Nu mai are rost, am explicat! Nu-mi place să o văd plângând, dar nu mai are rost că a fost o chestie de moment! (...) A fost o mică bătaie de-a mea cu mine. Am făcut o greșeală”, a precizat George.

