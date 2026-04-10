Mireasa, sezon 13. Daniel a primit o scrisoare de la mama lui. Ce a supărat-o pe Claudia. Cei doi au luat o decizie importantă

Antena Căutare
Daniel a primit o scrisoare neașteptată de la mama lui despre care i-a spus și Claudiei. Un detaliu a supărat-o pe tânăra. De asemenea, cei doi au luat o decizie importantă în privința legăturii dintre ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Aprilie 2026, 14:29 | Actualizat Vineri, 10 Aprilie 2026, 15:34

Mama lui Daniel a ținut să-i transmită un mesaj fiului ei. Apropierile dintre el și Claudia a făcut-o să reacționeze. Aceasta i-a spus băiatului ei că tânăra nu este potrivită pentru el și să nu se împace cu ea.

„În legătură cu Claudia, te rog, nu te mai împăca cu ea. Nu te merită, te-a înjosit în ultimul hal. Ești de tot râsul cu așa femeie!”, a transmis femeia.

De asemenea, un detaliu a supărat-o pe concurentă. Fata a fost deranjată de faptul că Daniel i-a spus despre scrisoare mult prea târziu.

Citește și: Mireasa, sezon 8. Ce surpriză au avut Robert și Bia pentru telespectatori, la Capricii. Ce au spus despre o posibilă sarcină

„Nu am ținut să-ți spun, am omis!”, a precizat băiatul

„Ai vrut să eviți o posibilă discuție pentru că știai că am o stare proastă?”, a întrebat Claudia.

„Nu, nu m-am gândit la asta. Pur și simplu am omis scrisoare. Părerea mamei mele nu s-a schimbat. Nu prea îi convine cum ești tu. Ea e diferită față de mine!”, a mai punctat Daniel.

„Pe mine mă uimește de ce ți-a trimis scrisoarea tocmai acum? Crezi că a văzut mesajele mamei din rețelele sociale și a fost influențată?”, a mai întrebat Claudia, vizibil curioasă de situație.

„Nu trebuie să te superi!”, i-a zis concurentul.

„Ea a spus doar vorbe negative despre mine!”, a mai adăugat fata.

Ce decizie au luat Daniel și Claudia în privința relației dintre ei, după scrisoare de la mama concurentului

După ce au discutat despre scrisoarea primită de la mama lui, Daniel și Claudia au avut parte de alte apropieri. Cei doi s-au sărutat, iar imaginile au atras rapid atenția Simonei Gherghe. Aceasta s-a decis să-i întrebe dacă formează un cuplu.

Concurenții nu au oferit un răspuns ferm, însă au dat de înțeles că s-au împăcat. Așadar, se pare că băiatul nu a ținut cont de rugămintea mamei sale. Acesta a făcut ce a simțit la momentul respectiv.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Ce dorințe are Daniel la adresa Claudiei. Fata a fost luată prin surprindere: „Vreau să-ți pui...”

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 10 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Daniel și Claudia la Mireasa sezon 13
+6
Mai multe fotografii

Mireasa, sezon 8. Ce surpriză au avut Robert și Bia pentru telespectatori, la Capricii. Ce au spus despre o posibilă sar... Mireasa, sezon 13. Votare specială în Vinerea Mare. Ce veste neașteptată a dat Simona Gherghe. Nu este vorba despre elim...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a putut să vină Gigi Becali la înmormântarea lui Mircea Lucescu: FOTO Cum a putut să vină Gigi Becali la înmormântarea lui Mircea Lucescu: FOTO
Observatornews.ro Programul marilor magazine de Paşte. Cumpărături pe ultima sută de metri Programul marilor magazine de Paşte. Cumpărături pe ultima sută de metri
Antena 3 Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Citește și
Mireasa, sezon 8. Ce surpriză au avut Robert și Bia pentru telespectatori, la Capricii. Ce au spus despre o posibilă sarcină
Mireasa, sezon 8. Ce surpriză au avut Robert și Bia pentru telespectatori, la Capricii. Ce au spus despre o...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Ce dorințe are Daniel la adresa Claudiei. Fata a fost luată prin surprindere: „Vreau să-ți pui...”
Mireasa, sezon 13. Ce dorințe are Daniel la adresa Claudiei. Fata a fost luată prin surprindere: „Vreau să-ți...
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Prima reacție a lui Călin Donca după ce a câștigat procesul cu Dorian Popa. Câți bani trebuie să îi dea vloggerul. „Este suma cu care el a mințit o țară întreagă”
Prima reacție a lui Călin Donca după ce a câștigat procesul cu Dorian Popa. Câți bani trebuie să îi dea... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de ciuperci cu maioneză, servită în cruste de mini tarte
Salată de ciuperci cu maioneză, servită în cruste de mini tarte HelloTaste.ro
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre Phenian sunt goale
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“ BZI
REPORTAJ. Săptămâna Patimilor cu „a 5-a Rurală”: „De sărbători omul știe să se ia la omor, să își bată nevasta…”
REPORTAJ. Săptămâna Patimilor cu „a 5-a Rurală”: „De sărbători omul știe să se ia la omor, să își... Jurnalul
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă Observator
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Drob sub formă de plăcintă cu ciuperci și pui, pentru masa de Paște
Drob sub formă de plăcintă cu ciuperci și pui, pentru masa de Paște Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x