Mireasa, sezon 13. Daniel a primit o scrisoare de la mama lui. Ce a supărat-o pe Claudia. Cei doi au luat o decizie importantă

Daniel a primit o scrisoare neașteptată de la mama lui despre care i-a spus și Claudiei. Un detaliu a supărat-o pe tânăra. De asemenea, cei doi au luat o decizie importantă în privința legăturii dintre ei.

Mama lui Daniel a ținut să-i transmită un mesaj fiului ei. Apropierile dintre el și Claudia a făcut-o să reacționeze. Aceasta i-a spus băiatului ei că tânăra nu este potrivită pentru el și să nu se împace cu ea.

„În legătură cu Claudia, te rog, nu te mai împăca cu ea. Nu te merită, te-a înjosit în ultimul hal. Ești de tot râsul cu așa femeie!”, a transmis femeia.

De asemenea, un detaliu a supărat-o pe concurentă. Fata a fost deranjată de faptul că Daniel i-a spus despre scrisoare mult prea târziu.

Citește și: Mireasa, sezon 8. Ce surpriză au avut Robert și Bia pentru telespectatori, la Capricii. Ce au spus despre o posibilă sarcină

„Nu am ținut să-ți spun, am omis!”, a precizat băiatul

„Ai vrut să eviți o posibilă discuție pentru că știai că am o stare proastă?”, a întrebat Claudia.

„Nu, nu m-am gândit la asta. Pur și simplu am omis scrisoare. Părerea mamei mele nu s-a schimbat. Nu prea îi convine cum ești tu. Ea e diferită față de mine!”, a mai punctat Daniel.

„Pe mine mă uimește de ce ți-a trimis scrisoarea tocmai acum? Crezi că a văzut mesajele mamei din rețelele sociale și a fost influențată?”, a mai întrebat Claudia, vizibil curioasă de situație.

„Nu trebuie să te superi!”, i-a zis concurentul.

„Ea a spus doar vorbe negative despre mine!”, a mai adăugat fata.

Ce decizie au luat Daniel și Claudia în privința relației dintre ei, după scrisoare de la mama concurentului

După ce au discutat despre scrisoarea primită de la mama lui, Daniel și Claudia au avut parte de alte apropieri. Cei doi s-au sărutat, iar imaginile au atras rapid atenția Simonei Gherghe. Aceasta s-a decis să-i întrebe dacă formează un cuplu.

Concurenții nu au oferit un răspuns ferm, însă au dat de înțeles că s-au împăcat. Așadar, se pare că băiatul nu a ținut cont de rugămintea mamei sale. Acesta a făcut ce a simțit la momentul respectiv.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Ce dorințe are Daniel la adresa Claudiei. Fata a fost luată prin surprindere: „Vreau să-ți pui...”

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 10 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

