Mireasa, sezon 13. Ce dorințe are Daniel la adresa Claudiei. Fata a fost luată prin surprindere: „Vreau să-ți pui...”

Claudia a fost luată prin surprindere de dorințele pe care Daniel le are de la ea. Deși a spus că îi place tot la ea, concurentul vrea ca tânăra să își facă unele îmbunătățiri odată cu întoarcerea acasă.

Claudia și Daniel au întâmpinat o mulțime de obstacole în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Tânărul a intrat în emisiune pentru a o cuceri pe concurentă. Eforturile sale nu au fost în zadar. Cei doi au reușit să formeze un cuplu, însă au pus punct poveștii de iubire la scurt timp.

Fata a decis să încheie relația cu Daniel, însă băiatul nu a renunțat la ea. Acesta a apelat la diferite gesturi pentru a se apropia de ea. În cele din urmă, concurenții s-au declarat din nou într-o cunoaștere, încercând să meargă cu pași mici către o posibilă împăcare.

De când au început să își vorbească, Daniel și Claudia au avut parte doar de discuții profunde. Cei doi și-au exprimat dorințele și planurile de viitor. De curând, tânărul a reușit să o ia prin surprindere pe concurentă cu dezvăluirile sale.

Ce își dorește Daniel de la Claudia. Tânărul a spus totul, fără ezitare, la Mireasa: Meciul Iubirii

În timpul unei conversații, Daniel și-a exprimat dorințele față de Claudia. Tânărul a dezvăluit că își dorește ca fata să facă unele îmbunătățiri și să își păstreze feminitatea. Acesta a punctat că ar vrea ca viitoarea lui parteneră să își pună unghii, acid hialuronic în buze și să aibă părul lung.

„Acid hialuronic”, a punctat Daniel.

„De ce mă tot bați la cap cu acidul ăsta?”, l-a întrebat Claudia.

„Mie îmi plac buzele tale, dar când le ating vreau să simt acolo...”, a mai adăugat băiatul.

„Păi lasă, dragă, că nu le mai atingi! Îmi dai bani de acid, îmi fac buzele ca niște crenvurști și apoi le vei atinge. Da?”, a evidențiat concurenta.

„Acid hialuronic. 1 ml, nu mai mult!”, a mai afirmat Daniel.

„Tu plătești, iar eu îmi pun! Și te las să faci ce vrei tu cu aceste buze”, a glumit Claudia.

„Unghii puse! Că mai bine spăl eu vasele!”, a mai zis Daniel.

