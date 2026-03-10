Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Daniel, reacție neașteptată după ce a auzit vorbele lui Marian la adresa lui. Diana naște discuții în casă

Mireasa, sezon 13. Daniel, reacție neașteptată după ce a auzit vorbele lui Marian la adresa lui. Diana naște discuții în casă

S-au iscat discuții aprinse în casă după ce Diana a zis că îl preferă pe Daniel în locul lui Marian.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 13:04 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 15:27

În edițiile trecute, Diana a decis să se întoarcă în emisiune pentru Marian, dar după mai multe interacțiuni cu el și-a dat seama că nu se potrivesc. Ulterior, tânăra a avut o interacțiune cu Dorian, însă i-a lăsat mască pe toți atunci când a zis că îl preferă pe Daniel, pe care îl consideră un bărbat mult mai potrivit pentru ea. Așa cum era de așteptat, vorbele ei au generat numeroase reacții. Reacția lui Daniel la adresa lui Marian a fost una complet neașteptată.

Descoperă ce s-a întâmplat și ce a ieșit la iveală în ediția din 10 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Daniel, reacție neașteptată după ce a auzit vorbele lui Marian la adresa lui. Diana naște tot mai multe discuții în casa Mireasa

Discuțiile din casă devin tot mai aprinse după ce băieții încearcă să înțeleagă de ce Diana l-ar prefera pe Daniel în locul lui Marian.

„Dintre toți băieții…Pe Daniel, mă? Aveam pretenții de la tine”, i-a zis Marian Dianei, de față cu mai mulți concurenți.

Ulterior, tânăra nu s-a ferit să recunoască faptul că l-ar prefera pe Daniel în locul lui Marian, fiindcă îl consideră a fi un bărbat mult mai asumat, cu care poți purta conversații, un bărbat care știe ce vrea și care e serios, grijuliu și atent.

Alegerea tinerei a stârnit numeroase reacții și comentarii între concurenți. În același timp, Daniel a fost deranjat de remarca făcută de Marian, ca și când ar fi sugerat că Daniel nu se compară cu el.

„De unde știe el părerile și preferințele acelei fete? Știe ea de ce m-a ales pe mine. Aici nu e despre ea, e despre Marian. De ce pune premisa așa. Pentru că dacă a ales așa, atunci a ales foarte bine faia aia. Adică sunt inteligent, frumos, deștept, sunt cea mai bună versiune a vieții mele, câte vrei să îți mai spun?! Eu sunt sus cum ar veni”, a fost reacția fermă a lui Daniel, care nu s-a ferit să dea dreptate Dianei pentru decizia de a renunța la Marian.

„Și tu ai răspuns cu aceeași monedă. Și tu jignești la rândul tău, când zici că tu ești mai sus decât el. De ce spui lucruri și nu discuți cu el bărbătește? Și tu faci la fel”, a fost de părere doamna Melinda.

Urmărește clipul video de mai sus ca să vezi ce a urmat, în ediția din 10 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

colaj foto cu marian, daniel si alti concurenti din casa mireasa sezonul 13
+3
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Claudia a tras-o la răspundere pe Diana, după ce aceasta s-a arătat interesată de Daniel. Ce s-a afla... Mireasa, sezon 13. Daniel, acuzat că i-ar arunca priviri suspecte Dianei! Băieții din casă au spus ce au observat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea uriaşă a milionarului Dan Şucu! Ce lovitură a dat chiar în Bucureşti Afacerea uriaşă a milionarului Dan Şucu! Ce lovitură a dat chiar în Bucureşti
Observatornews.ro Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
Antena 3 „Cea mai frumoasă fată din lume” anunță o schimbare majoră în viața ei. Cum a devenit Thylane Blondeau celebră pe când avea 6 ani  „Cea mai frumoasă fată din lume” anunță o schimbare majoră în viața ei. Cum a devenit Thylane Blondeau celebră pe când avea 6 ani 

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Citește și
Mireasa, sezon 13. Daniel a făcut un gest ce a lăsat-o fără cuvinte pe Claudia! Ce s-a întâmplat între cei doi
Mireasa, sezon 13. Daniel a făcut un gest ce a lăsat-o fără cuvinte pe Claudia! Ce s-a întâmplat între cei doi
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani
Jennifer Runyon a murit. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Marian a făcut-o pe Diana să plângă după ce i-a adus acuzații grave. Ce i-a reproșat
Mireasa, sezon 13. Marian a făcut-o pe Diana să plângă după ce i-a adus acuzații grave. Ce i-a reproșat
Demet Özdemir se află în vacanță aproape de România. Ce destinație a ales vedeta
Demet Özdemir se află în vacanță aproape de România. Ce destinație a ales vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Război în Iran, ziua 11: Bursa americană a închis în creștere după declarațiile lui Trump | Războiul, „o excursie pe termen scurt” în viziunea președintelui SUA
Război în Iran, ziua 11: Bursa americană a închis în creștere după declarațiile lui Trump | Războiul, „o... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini... Elle
Ramona Olaru este tratată ca o prințesă! Cum a fost așteptată acasă de iubitul pe care îl ține ascuns
Ramona Olaru este tratată ca o prințesă! Cum a fost așteptată acasă de iubitul pe care îl ține ascuns Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat
Rețeta mucenicilor tradiționali muntenești, fierți într-un sirop aromat HelloTaste.ro
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două... Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Decizia radicală luată de Ilie Bolojan în privința Oanei Țoiu. Ce a cerut Sorin Grindeanu
Decizia radicală luată de Ilie Bolojan în privința Oanei Țoiu. Ce a cerut Sorin Grindeanu BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Horoscopul dușmanului ascuns: De ce zodii trebuie să se ferească Taurul în 2026?
Horoscopul dușmanului ascuns: De ce zodii trebuie să se ferească Taurul în 2026? Kudika
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră Redactia.ro
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026
Turtă dulce de post. Desert aromat fără ouă și lapte pentru Postul Paștelui 2026 Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x