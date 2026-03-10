Mireasa, sezon 13. Daniel, reacție neașteptată după ce a auzit vorbele lui Marian la adresa lui. Diana naște discuții în casă

S-au iscat discuții aprinse în casă după ce Diana a zis că îl preferă pe Daniel în locul lui Marian.

În edițiile trecute, Diana a decis să se întoarcă în emisiune pentru Marian, dar după mai multe interacțiuni cu el și-a dat seama că nu se potrivesc. Ulterior, tânăra a avut o interacțiune cu Dorian, însă i-a lăsat mască pe toți atunci când a zis că îl preferă pe Daniel, pe care îl consideră un bărbat mult mai potrivit pentru ea. Așa cum era de așteptat, vorbele ei au generat numeroase reacții. Reacția lui Daniel la adresa lui Marian a fost una complet neașteptată.

Descoperă ce s-a întâmplat și ce a ieșit la iveală în ediția din 10 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Daniel, reacție neașteptată după ce a auzit vorbele lui Marian la adresa lui. Diana naște tot mai multe discuții în casa Mireasa

Discuțiile din casă devin tot mai aprinse după ce băieții încearcă să înțeleagă de ce Diana l-ar prefera pe Daniel în locul lui Marian.

„Dintre toți băieții…Pe Daniel, mă? Aveam pretenții de la tine”, i-a zis Marian Dianei, de față cu mai mulți concurenți.

Ulterior, tânăra nu s-a ferit să recunoască faptul că l-ar prefera pe Daniel în locul lui Marian, fiindcă îl consideră a fi un bărbat mult mai asumat, cu care poți purta conversații, un bărbat care știe ce vrea și care e serios, grijuliu și atent.

Alegerea tinerei a stârnit numeroase reacții și comentarii între concurenți. În același timp, Daniel a fost deranjat de remarca făcută de Marian, ca și când ar fi sugerat că Daniel nu se compară cu el.

„De unde știe el părerile și preferințele acelei fete? Știe ea de ce m-a ales pe mine. Aici nu e despre ea, e despre Marian. De ce pune premisa așa. Pentru că dacă a ales așa, atunci a ales foarte bine faia aia. Adică sunt inteligent, frumos, deștept, sunt cea mai bună versiune a vieții mele, câte vrei să îți mai spun?! Eu sunt sus cum ar veni”, a fost reacția fermă a lui Daniel, care nu s-a ferit să dea dreptate Dianei pentru decizia de a renunța la Marian.

„Și tu ai răspuns cu aceeași monedă. Și tu jignești la rândul tău, când zici că tu ești mai sus decât el. De ce spui lucruri și nu discuți cu el bărbătește? Și tu faci la fel”, a fost de părere doamna Melinda.

Urmărește clipul video de mai sus ca să vezi ce a urmat, în ediția din 10 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

