Mireasa, sezon 13. Daniel și Claudia au vorbit cu mama băiatului, la scurt timp după scrisoarea dură a acesteia

La scurt timp după ce a trimis o scrisoare în care l-a îndemnat pe Daniel să nu se împace cu Claudia, mama lui Daniel a putut vorbi prin apel video cu fiul și iubita acestuia.

Cu ocazia sărbătorilor de Paște, concurenții Mireasa au primit vizite sau au vorbit prin apel video cu cei dragi. Mama lui Daniel a intervenit prin video call, la scurt timp după ce a trimis o scrisoare dură despre relația fiului cu Claudia.

Daniel i-a dat asigurări mamei că totul merge spre bine între el și Claudia. Recent, mama lui Daniel a trimis o scrisoare care i-a pus pe gânduri pe cei doi, însă acum mama băiatului i-a cerut scuze Claudiei dacă a greșit cu ceva.

Daniel și Claudia au vorbit cu mama băiatului, la scurt timp după scrisoarea dură a acesteia. Ce a spus doamna care nu era de acord cu relația celor doi

„Sunt uite aici cu iubita mea. Suntem foarte bine, am văzut că ai trimis scrisoarea aia și că părerea ta nu s-a schimbat. Vreau să-ți spun să ai încredere în deciziile mele. Chiar țin la ea și și ea are sentimente față de mine. Nu te mai îngrijora că știu că-ți faci foarte multe griji. Ce pot să-ți spun e să ai încredere în mine, în noi și o să fie totul bine, o să vezi”, i-a spus Daniel mamei sale.

„Bine. Să dea Domnul să fie bine. Claudia, dacă am greșit cu ceva, te rog să mă ierți”, a spus mama lui Daniel.

„Stați liniștită, doamnă! Că de afară se vede diferit. Aici trăim totul foarte intens”, a răspuns Claudia.

„În legătură cu Claudia, te rog, nu te mai împăca cu ea. Nu te merită, te-a înjosit în ultimul hal. Ești de tot râsul cu așa femeie!”, este o parte din textul scris de mama lui Daniel.

Băiatul nu a ținut cont de sfatul mamei și s-a împăcat cu Claudia, iar acum a rugat-o să aibă încredere în el.

