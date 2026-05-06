Mireasa, sezon 13. Daniela, conflict cu mamele. Ce a informat-o Raluca Preda pe fată, în direct la Capricii

Daniela a avut noi schimburi de replici cu doamnele Mihaela și Cătălina. După difuzarea unui material la Mireasa Capriciile Iubirii, fosta iubită a lui Darius a primit o informație despre famiilie.

Daniela a fost informată la Mireasa, Capriciile Iubirii că familia ei nu a mai putut fi contactată de o săptămână. Raluca Preda i-a aspus acest lucru Danielei după difuzarea unui material în care ea apărea în mijlocul unor conflicte cu mamele.

Daniela a primit o informație despre familie în direct la Capricii.

Cu doamna Cătălina a avut un schimb acid de replici:

Daniela: Dacă nu încetați cu aceste lucruri către mine, o să ajungem într-o zi să ne bălăcărim foarte urât. Că eu nu am rușine. Dacă nu încetați să faceți remarci urâte, o să ajungem să ne bălăcărim.

Doamna Cătălina: Am văzut de la început că nu ai rușine. Crezi că mi-e frică de tine? Ce faci? Mă ameninți acum?

Dimineața, doamna Mihaela și-a arătat surprinderea pentru faptul că Daniela se afla pe terasa unde ar fi vrut să-și bea ea cafeaua alături de Ema.

Daniela: Puteți să plecați!

Doamna Mihaela: Te rog să te controlezi, Daniela! Că ești foarte obraznică

Daniela: Obraznică sunteți dumneavoastră. Rușine să vă fie. Aveți o vârstă și vă faceți de râs la televizor. Nici cei 7 ani de acasă nu-i aveți. Sunteți de rușine.

„Aș vrea să-ți spun ceva: am încercat să luăm legătura ca sora ta, am sunat-o și pe mama ta, însă, din păcate, din momentul în care te-ai despărțit de Darius nimeni din familie nu ne-a mai răspuns la telefon, nu am mai primit niciun semn. Nu știu dacă are legătură cu decizia ta de a te despărți de Darius, dar par foarte supărați și ei.

„Eu mă bucur că nu răspund, este cel mai bun lucru. Faptul că sunt obraznică este pentru că îmi doresc cu anumite persoane. Toate aceste lucruri pleacă de la faptul că aud și eu răutăți, trec cu vederea și la un moment dat răbufnim”, a spus Daniela.