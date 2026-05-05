Mireasa, sezon 13. Darius s-a apropiat de Daniela la petrecere. Reacția doamnei Melinda când și-a văzut fiul în brațele fostei

La finalul petrecerii din casa Mireasa, Darius s-a apropiat de Daniela. Imaginile difuzate la Mireasa, Capriciile Iubirii nu au fost pe placul mamei băiatului. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 05 Mai 2026, 12:46 | Actualizat Marti, 05 Mai 2026, 12:52

Darius a mers să discute cu Daniela. La finalul conversației, băiatul a întrebat-o pe fosta iubită dacă vrea să-l îmbrățișeze, iar aceasta a acceptat.

„Cum e să vină un bărbat spre tine tot timpul? Vrei să-ți spun cum e să abordezi o fată nonșalantă? Tu pentru mine însemni foarte mult și mă deranjează că nu ești lângă mine. Jumătatea mea e în fața mea în momentul ăsta, dar e puțin fraieră. Vede toată România, doar tu nu vezi ce e în fața ta”, a spus Darius.

La Mireasa, Capriciile Iubirii, doamna Melinda s-a arătat nemulțumită de reapropierea fiului de fosta iubită.

„Sunt supărată pe el. Ar fi trebuit să învețe din greșeli, să mai fie rezervat și să fie mai bărbat. [...] Eu înțeleg că o iubește, văd, îl cunosc foarte bine, dar așa a facut și la început, a arătat totul din prima. Prea se duce după ea. Pe mine mă supără, dar el să facă ce vrea, pentru că până la urmă va fi cum vor ei . Nu știu dacă se vor împăca. Nu aș avea nimic (n.r. dacă s-ar împăca), dacă ei sunt fericiți...eu n-am spus că n-o vreau pe Daniela. Doar simt că se joacă cu el”, a spus doamna Melinda, la Mireasa Capriciile Iubirii.

Întrebată dacă e vorba de orgoliu în situația ei cu Darius, Daniela a răspuns afirmativ, dând de înțeles că doamna Melinda este cauza despărțirii.

„Pe mine nu m-a afectat ce a făcut Darius. Pe mine m-a afectat starea în care a fost doamna Melinda. Eu nu mai vreau să mai am o neînțelegere pe aici cu Darius și doamna Melinda să plângă și să fie afectată. Dacă va fi ceva între mine și Darius, o să fie și afară. Eu aici nu mai vreau să trec prin aceleași situații”, a spus Daniela.

Colaj cu concurenții Mireasa

