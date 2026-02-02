Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius au încheiat cunoașterea. Care este motivul. Ce a putut să spună fata

La petrecerea de sâmbătă, Darius a decis să încheie cunoașterea cu Daniela. În ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026, doamna Melinda a comentat alegerea băiatului.

O nouă veste a luat-o prin surprindere pe Simona Gherghe în ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 2 februarie 2026. Darius și Daniela au încheiat cunoașterea, iar subiectul a făcut-o pe doamna Melinda să răbufnească.

Deși părea că lucrurile funcționau foarte bine între ei, Daniela a simțit nevoia să se îndepărteze de Darius la petrecerea de sâmbătă seară. De altfel, tânăra i-a cerut mai mult spațiu din diferite motive.

„Am nevoie de puțin spațiu! (...) Îmi lași impresia că noi ne comportăm ca un cuplu. Uneori mi se pare că te comporți ca un copil, nu poți să-mi spui „taci!””, i-a spus Daniela.

„Eu te plac și sunt îndrăgostit de tine. Îmi doresc o relație cu tine, dar uneori îmi lași un gust amar. (...) Te comporți într-un anumit fel cu mine!”, a punctat Darius.

„Uneori avansezi lucrurile prea repede, dar sper să nu îți mai las un gust amar. Te rog să continuăm discuția altă dată!”, i-a cerut fata, vizibil deranjată de situația în care se află.

Ce l-a făcut pe Darius să pună punct cunoașterii cu Daniela în sezonul 13 din Mireasa: Meciul Iubirii

Discuția a dus la o mulțime de reproșuri. Darius i-a dezvăluit Danielei că nu este un copil și că își dorește să ia o decizie pe loc. Aceasta a hotărât să întrerupă cunoașterea cu ea, oferindu-i timp și spațiu.

„Îmi doresc să încheiem orice comunicare, orice! Mai bine spun acum!”, i-a dezvăluit Darius.

„Bine, accept!”, a spus Daniela.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Claudia și Daniela, discuție aprinsă. Ce mamă a intervenit imediat. De ce s-au certat: „De ce mă ataci?”

Imaginile urmărite au făcut-o pe doamna Melinda să răbufnească. Aceasta a punctat câteva chestii importante despre legătura pe care a văzut-o între Darius și Daniela.

„Teatru foarte mult din partea Danielei! Din partea ei a fost doar 5%, dar nu a fost sinceră prima dată cu ea. Din orice să găsești motive... era mult mai simplu să nu-l fi amăgit de prima dată. Eu nu l-am încurajat, eu i-am zis să facă ceea ce simte”, a precizat doamna Melinda.

„Mie îmi place în continuare de Darius, ca să știți!”, a dezvăluit Daniela.

Darius a dezvăluit că nu-i pare rău de alegerea făcută, chiar dacă a fost de moment. De asemenea, subiectul a atras rapid atenția celor din casă, generând alte discuții în casa băieților.

Întreruperea cunoașterii cu Darius a adus pe fața Danielei lacrimi: „Simt că o iau razna, nu știu! Nici eu nu mă înțeleg! Sunt puțin (n.r supărată). Eu nu m-am supărat că săptămâna trecută mi-a atras atenția să nu mai beau. Îmi place de el, dar ăsta e felul meu, mai restrs. Așa sunt eu, mai închisă în mine! E ciudat și faptul că e cu mama lui aici, chiar m-am simțit prost... Eu nu pot așa! A ieșit și Claudia după el, probabil îl consola”.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 2 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.