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Mireasa, sezon 13. Darius susține a a întreținut relații intime cu Daniela. Fata a negat cu vehemență: „Sunt șocată de ce spui”

La Mireasa, Capriciile Iubirii, Darius a lansat o afirmație surprinzătoare, iar Daniela a început să plângă în hohote. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Iulie 2026, 11:07 | Actualizat Joi, 02 Iulie 2026, 11:14
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Darius a declarat că în noaptea în care a dormit cu Daniela, după 4 zile de relație, au întreținut relații intime. Tânăra a negat cu vehemență și a declarat că este șocată de ce a spus fiul doamnei Melinda. Iubita lui Mihai a jurat că ceea ce spune Darius nu este adevărat și că în noaptea aceea între ei au fost doar niște atingeri. Fata a susținut că dacă într-adevăr s-ar fi întâmplat ceea ce a spus Darius, ea ar fi recunoscut.

Darius susține a a întreținut relații intime cu Daniela. Ce a spus fata despre declarațiile fostului iubit: „Sunt șocată de ce spui!”

„Atunci a fost primul semn de întrebare. S-au întâmplat anumite lucruri când eu și Daniela am dormit împreună și mi-am pus un semn de întrebare când am văzut că la celelalte cupluri nu s-a întâmplat nimic. S-a dat un material cu noi. Daniela, tu poți să minți cu dovezile în față. Au fost relații intime! Pentru mine tu ești cea mai mare mincinoasă”, a spus Darius la Mireasa, Capriciile Iubirii.

„Au fost niște atingeri intime, atât! Tu pe mine mă șochezi în acest moment! Doamne ferește! Eu nu pot să cred că tu spui asta! Eu refuz să cred că tu spui asta! Jură-te tu pe mama ta că noi am avut relații intime! Eu mă jur pe mama mea că nu am avut relații intime!”, a spus Daniela.

Darius și Daniela au spus despre celălalt că minte. Sora Danielei a intervenit telefonic pentru a-și susține sora.

„Eu o cred pe Daniela. Este cuvântul ei împotriva cuvântului lui. Eu zic că dacă era adevărat Daniela spunea că da și gata! Nu mai plânge, te rog! Până acum eu nu am intervenit pentru a nu-i influența deciziile, dar asta nu înseamnă că Daniela e a nimănui. Mi se pare ireal să se aducă atâtea jigniri”, a spus Alina, sora Danielei.

„Pe mine mă enervează faptul că mă minte în față și că se jură pe familia ei. Urăsc să fiu mințit în față”, a mai spus Darius.

colaj cu darius si daniela
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