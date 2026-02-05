Mireasa, sezon 13. Paula a confruntat-o pe doamna Mihaela. Ce a observat fata: „Eu chiar le iau în serios!”

Raluca Preda a invitat-o pe Paula în platoul emisiei live de miercuri seară din Mireasa - Capriciile Iubirii, de pe 4 februarie 2026, pentru a discuta despre un subiect controversat ce are legătură cu doamna Mihaela.

Ieșirea nervoasă a doamnei Mihaela din casa fetelor a stârnit o mulțime de reacții. De asemenea, concurentele au aruncat cu vorbe grele la adresa însoțitoarei lui Sebastian. Deși a fost implicată într-un conflict direct cu aceasta, Halima a încercat să își țină sub control replicile.

În emisia live din Mireasa - Capriciile Iubirii, doamna Melinda a avut mai multe reproșuri la adresa doamnei Mihaela. Mai mult, aceasta a vorbit despre o situație delicată în care a fost pusă Paula de către însoțitoarea lui Sebastian din emisiune.

Raluca Preda nu a stat prea mult pe gânduri și a invitat-o pe fată în platoul emisiunii pentru a dezbate subiectul controversat. Tânăra a confruntat-o pe doamna Mihaela chiar în fața telespectatorilor, iar replicile acide nu au întârziat să apară.

Paula și doamna Mihaela, cuvinte grele la Mireasa - Capriciile Iubirii

Paula a dezvăluit că doamna Mihaela are glume răutăcioase la adresa ei de când Sebastian a ales să o cunoască pe Roxana. Deși o deranjează atitudinea femeii, aceasta a preferat să stea departe de conflicte.

„Are glume de cam trei săptămâni! Nu știu dacă o face neapărat din răutate, dar eu chiar le iau în serios. De foarte multe ori, când vine vorba de Sebastian sau de Roxana, doamna Mihaela îmi dă înțepături legate de ei doi.

În perioada în care plângeam și aveam momente alea foarte sensibile când era vorba de Sebastian, doamna Mihaela nu a venit niciodată la mine să-mi spună ceva. În schimb, se ducea pe la spatele meu și făcea glumițele respective, despre care zice ea că sunt glumițe”, a precizat fata.

„Scuză-mă, dar deja e prea mult spus. Vino cu o filmare, o dovadă. Nu, chiar aici se exagerează. Chiar îmi pare foarte rău.”, a fost reacția doamnei Mihaela.

Chiar dacă a avut o discuție cu femeia în ceea ce privește „înțepăturile” la adresa ei, Paula nu a reușit să rezolve problema.

În urma discuției dintre cele două de la Mireasa - Capriciile Iubirii, Sebastian a ținut să își ceară scuze pentru atitudinea doamne Mihaela pentru a încheia conflictul.

„Văd că te-ai enervat”, i-a spus Paula Chirilă.

„Nu sunt nervos, doar că îmi displace toată situația asta!”, a precizat Sebastian, vizibil deranjat de întreaga discuție dintre doamna Mihaela și Paula.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 4 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa.