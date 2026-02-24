Mireasa, sezon 13. După ce Sebastian și Roxana au întrerupt cunoașterea, mama băiatului a sunat. Ce a avut de spus

Mama lui Sebastian a sunat și a vorbit cu fiul ei la Mireasa, Capriciile Iubirii, pe 23 februarie, după ce a oprit oficial cunoașterea cu Roxana. Doamna Onofrei cerut concurentului Mireasa să lase interacțiunile cu Paula.

Doamna Onofrei s-a exprimat ferm că nu ar fi de acord cu Paula ca parteneră pentru Sebastian. Întrebată ce fată i s-ar potrivi fiului ei, mama lui Sebastian a rostit un nume: Roxana.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Sebastian și Roxana au oprit cunoașterea. Cei doi și-au adus mai multe reproșuri în live

Ce fată crede mama lui Sebastian că se potrivește cu el. Doamna Onofrei a intervenit telefonic după ce fiul ei și Roxana au rupt cunoașterea

„Nu te caracterizează această fată!”, a spus mama lui Sebastian referindu-se la Paula, iar concurentul Mireasa a răspuns: „Total de acord”.

„Roxana (n.r. e potrivită pentru Sebastian)”, a spus mama lui Sebastian.

Mama lui Sebastian i s-a adresat Roxanei și a întrebat-o dacă ea este împăcată cu decizia de a rupe cunoașterea cu fiul ei.

„Nu-s chiar așa liniștită precum vreau să arăt. Am un mic regret că n-am ajuns la o înțelegere și să ne cunoaștem mult mai mult de atât”, a spus Roxana.

Întrebată dacă Sebastian a greșit cu ceva în cunoașterea cu Roxana, mama lui Sebastian a făcut referire la task-ul cătușelor cu Paula.

„El nu trebuia să dea niciun semn de interacțiune ca să o supere pe Roxana”, a spus mama lui Sebastian.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Fanii emisiunii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. De asemena, fanii Mireasa îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, pe canalele LIVE din AntenaPLAY Mireasa și Mireasa+.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.