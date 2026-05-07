Mireasa, sezon 13. Emilia, noua concurentă, a primit note mici de la unii băieți: „Nu e autentică”. Eduard Puiu a intervenit

Așa cum spune tradiția de la Mireasa, Capriciile Iubirii, băieții din casa Mireasa au fost invitați să-i acorde note noii concurente. Emilia a primit note destul de mici, iar psihologul Eduard Puiu a intervenit, comentând argumentele concurenților.

Trei dintre băieți au comentat răspunsurile date de Emilia în momentul în care au interacționat, considerându-le foarte cosmetizate. Psihologul Eduard Puiu le-a precizat că toți își aleg cuvintele la început, într-un astfel de context.

Alan - 6 „Mi s-a părut că încearcă să dea răspunsurile perfecte care să-i mulțumească pe băieți. Mi s-au părut răspunsurile pe care orice bărbat și le-ar dori să le audă”

Dorian - 8

Răzvan - 9,5 „deocamdată”

Denis - 6,5 „Nu mi se pare foarte autentică și eu sunt selectiv de fel”

Sebastian- 6 „Nu am înțeles concurenții care spun că plac pe cineva și nu menționează pe cine. Și răspunsurile ei mi s-au părut ca la carte.

Alexandru - 5

Darius - 8 pentru încurajare, pentru aspectul fizic, nu sunt interesat

Ciprian - 8 „pentru încurajare. E bine să se simtă bine primită”

Daniel - 8, „dar nu mi-a plăcut că ai zis că-l pui pe Dumnezeu pe locul 2 în viața ta și pe primul loc ești tu”.

Emilia a precizat că atunci când a intrat s-a axat mai mult pe partea fizică decât pe caracter în sine și că nu a intrat pentru un băiat anume.

Psihologul Eduard Puiu a intervenit, văzând că noua concurentă este criticată de băieți.

„Domnul Alan, să știi că și tu ai făcut chestia asta. Toată lumea e într-un marketing profund la început, pentru că vrem să fim percepuți de partener oferind niște răspunsuri cosmetizate, care să dea bine. Eu aș fi vrut să o faceți să se simtă mai confortabil. Eu îți spun bine ai venit, simte-te bine, fii relaxată!”, a spus domnul Eduard Puiu.