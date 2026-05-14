Mireasa, sezon 13. Giulia a izbucnit în lacrimi. Tânăra a răbufnit la cuvintele lui Alexandru. Ce s-a întâmplat

Alexandru a făcut-o pe Giulia să plângă. Tânăra nu s-a mai putut abține și a răbufnit la cuvintele băiatului. Iată cum a încercat să o împace.

O situație neașteptată a avut loc în cuplul Giulia și Alexandru. Băiatul a reușit să o facă pe iubita lui să plângă în timp ce se aflau la masă. Vorbele concurentului au făcut-o pe această să răbufnească.

Reacția tinerei l-a luat prin surprindere până și pe partenerul său. Acesta nu se aștepta ca Giulia să plângă după ce i-a reproșat că mâncarea este mult prea picantă. De asemenea, Alexandru a precizat că apreciază gestul ei.

„Eu chiar apreciez că ai stat și ai făcut de mâncare, doar că mie nu-mi plac roșiile astea”, a fost replica lui Alexandru.

„Nu trebuie să mai mănânci!”, a evidențiat Giulia.

„Noi o să avem o problemă cu mâncarea, iub!”, a mai ținut Alexandru să precizeze, chiar la masă.

„Dacă știam, făceam cu bulion!”, i-a răspuns fata.

„O să faci mâncare de bolnavi. Bine... până mă învăț eu! Ce ești așa supărată? De ce ești tristă? De ce plângi?”, a mai spus concurentul.

De ce a plâns Giulia, de fapt, la Mireasa: Meciul Iubirii. Cum a împăcat-o Alexandru

Lacrimile fetei l-au îngrijoart pe Alexandru. Tânărul nu a stat prea mult pe gânduri și a îmbrățișat-o, încercând să o împace. În plus, acesta i-a dezvăluit că pastele sunt foarte bune, dar nu le poate mânca pentru că sunt picante și are probleme cu stomacul.

„Dacă știam, îți făceam fără piper și fără roșii”, i-a mărturisit Giulia.

„Iubita mea, și tu de ce plângi? Că nu mi-ai făcut mie fără piper și fără roșii? Nu trebuie să plângi!”, a spus Alexandru, vizibil afectat de faptul că iubita lui plânge.

„Știu, dar știu și că voiai să mănânci”, a mai punctat fata.

„Mâine promit că fac eu, nu trebuie să plângi! Tu ești supărată că ai pus ceapă și piper? Cele de data trecută nu au fost atât de picante. Știi că nu mănânc iute. Contează să mănânci și să-ți placă ție. Sunt tare mândru de tine orice ai face! De câțiva ani, de când am făcut gastrită și am probleme cu stomacul, știi foarte bine că nu pot să mănânc orice și că sunt pretențios la mâncare”, i-a explicat băiatul.

„Nu vreau să te forțez să mănânci!”, a mai adăugat Giulia.

„Dar asta nu înseamnă că nu sunt bune! Pe bune, dacă ție îți place. Eu nu mănânc pentru că sunt picante. Nu e niciun fel de problemă, nu mai plânge”, a ținut concurentul să mai precizeze.

„Plâng pentru că îmi pare rău. Știu că apreciezi, dar îmi pare rău că nu poți să mănânci. (...) Eu sunt fericită, că mie îmi plac...”, a mai zis fata, cu un zâmbet pe față.

Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.