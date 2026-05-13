Miresa, sezon 13. Raluca, replici dure la adresa Claudiei, după ce a intrat în cunoaștere cu Denis! Ce a zis despre concurent

Home Mireasa Stiri

În ediția din 13 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Raluca și Claudia și-au aruncat replici acide din cauza lui Denis. Detalii neașteptate au ieșit la iveală despre concurent.

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 13 Mai 2026, 15:49 | Actualizat Miercuri, 13 Mai 2026, 16:25
Din cauza lui Denis, Raluca și Claudia au ajuns să își arunce replici dure, fără pic de reținere. Mai mult decât atât, Raluca l-a acuzat pe concurent de ceva complet neașteptat. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 13 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

În ediția din 13 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Raluca nu și-a mai putut ascunde supărarea și a răbufnit, aruncând replici dure la adresa Claudiei. Aceasta a reacționat și ea și un conflict de proporții s-a iscat între cele două, totul din cauza lui Denis.

„Atunci când ai standarde ești legat și de facultate. Să cauți”, a spus Raluca.

„Nu e legat de facultate. Poate în capul tău”, a mărturisit Claudia.

„Păi în capul meu, care a studiat foarte mult de-a lungul vieții”, a venit replica Ralucăi.

„Dar cunoști tu ce am studiat eu? Atunci?”, a spus Claudia distantă.

„Nici nu mă interesează, pentru că am diplome, foarte diplome”, a fost replica venită.

„S-au văzut faptele tale, vorbești urât, m-ai pus într-o lumină proastă, îți place să te ții după un om care nu te bagă în seamă, asta spune multe despre tine”, a zis fosta parteneră a lui Daniel.

„Și el s-a ținut după mine! Subiectul cu voi doi chiar nu mă mai interesează”, a zis Raluca, încercând să arate că nu îi pasă de nimic din cele spuse.

La testimonial, Raluca a dezvăluit următoarele: „Mi-am dat seama că nu este genul de om pe care l-aș vrea în preajma mea, este un om foarte superficial, eu nu vreau un om de genul acesta lângă mine. Am prea multe calități ca să i le demonstrez lui. Nu pot să stau cu un om care nu mă acceptă că am avut o greșeală în viață”, a zis concurenta la testimonial.

„Denis are această vrăjeală cu toate fetele, consider că este foarte inteligent să le seducă”, a fost de părere Emilia.

Ulterior, Raluca a spus că ea crede că e premeditată această cunoaștere a lui Denis cu Claudia.

„Premeditează Denis și știe exact ce are în minte, ca totul să fie în favoarea lui. Denis are de obținut de la fete validare și atenție”, a mai zis Emilia.

Ulterior, o confruntare s-a iscat între Raluca și Claudia și cele două au început să se certe: „Tu vorbești despre mine niște lucruri oribile! Cine te crezi?!”.

Mai mult decât atât, Raluca l-a acuzat pe Denis de faptul că ar vrea să devină un coach pentru bărbații care vor să învețe să se poarte și că, de fapt, prin emisiune, el dorește astfel să se promoveze.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 13 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

