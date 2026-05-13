Miresa, sezon 13. Raluca, replici dure la adresa Claudiei, după ce a intrat în cunoaștere cu Denis! Ce a zis despre concurent

În ediția din 13 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Raluca și Claudia și-au aruncat replici acide din cauza lui Denis. Detalii neașteptate au ieșit la iveală despre concurent.

Din cauza lui Denis, Raluca și Claudia au ajuns să își arunce replici dure, fără pic de reținere. Mai mult decât atât, Raluca l-a acuzat pe concurent de ceva complet neașteptat. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 13 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Raluca, replici dure la adresa Claudiei, după ce a intrat în cunoaștere cu Denis! Ce a zis despre concurent, în ediția din 13 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

În ediția din 13 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Raluca nu și-a mai putut ascunde supărarea și a răbufnit, aruncând replici dure la adresa Claudiei. Aceasta a reacționat și ea și un conflict de proporții s-a iscat între cele două, totul din cauza lui Denis.

„Atunci când ai standarde ești legat și de facultate. Să cauți”, a spus Raluca.

„Nu e legat de facultate. Poate în capul tău”, a mărturisit Claudia.

„Păi în capul meu, care a studiat foarte mult de-a lungul vieții”, a venit replica Ralucăi.

„Dar cunoști tu ce am studiat eu? Atunci?”, a spus Claudia distantă.

„Nici nu mă interesează, pentru că am diplome, foarte diplome”, a fost replica venită.

„S-au văzut faptele tale, vorbești urât, m-ai pus într-o lumină proastă, îți place să te ții după un om care nu te bagă în seamă, asta spune multe despre tine”, a zis fosta parteneră a lui Daniel.

„Și el s-a ținut după mine! Subiectul cu voi doi chiar nu mă mai interesează”, a zis Raluca, încercând să arate că nu îi pasă de nimic din cele spuse.

La testimonial, Raluca a dezvăluit următoarele: „Mi-am dat seama că nu este genul de om pe care l-aș vrea în preajma mea, este un om foarte superficial, eu nu vreau un om de genul acesta lângă mine. Am prea multe calități ca să i le demonstrez lui. Nu pot să stau cu un om care nu mă acceptă că am avut o greșeală în viață”, a zis concurenta la testimonial.

„Denis are această vrăjeală cu toate fetele, consider că este foarte inteligent să le seducă”, a fost de părere Emilia.

Ulterior, Raluca a spus că ea crede că e premeditată această cunoaștere a lui Denis cu Claudia.

„Premeditează Denis și știe exact ce are în minte, ca totul să fie în favoarea lui. Denis are de obținut de la fete validare și atenție”, a mai zis Emilia.

Ulterior, o confruntare s-a iscat între Raluca și Claudia și cele două au început să se certe: „Tu vorbești despre mine niște lucruri oribile! Cine te crezi?!”.

Mai mult decât atât, Raluca l-a acuzat pe Denis de faptul că ar vrea să devină un coach pentru bărbații care vor să învețe să se poarte și că, de fapt, prin emisiune, el dorește astfel să se promoveze.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

