Mireasa, sezon 13. Mama Emei, intervenție telefonică după scrisoarea dură despre relația fetei cu Alan

După o scrisoare dură care i-a dat peste cap pe Ema și Alan, mama fetei a intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 25 februarie 2026. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 26 Februarie 2026, 12:49 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 13:11

Ema a primit o scrisoare dură de la părinți, în care a aflat că i-a dezamăgit când s-a grăbit să intre într-o cunoaștere cu Alan. Pentru că scrisoarea a fost trimisă în urmă cu câteva zile, lucrurile s-au mai schimbat. Intervenția doamnei Aneta le-a luat tinerilor o piatră de pe inimă.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Părinții Emei nu sunt de acord cu Alan. Fata a primit o scrisoare dură: „Ne-ai dezamăgit complet”

Mama Emei, intervenție telefonică după scrisoarea dură despre relația fetei cu Alan. Ce a spus acum doamna Aneta, la câteva zile după ce și-a exprimat „dezamăgirea”

„Între timp, exact cum ai intuit tu, m-am schimbat. Tatăl tău a fost de acord cu tine, chiar nu a fost jenat de ce a văzut, mai mult am fost eu, probabil sunt mai sensibilă. Între timp, am văzut că Alan a început să se comporte frumos cu tine și dacă tu ești fericită și noi suntem fericiți. Noi pentru tine luptăm! Sperăm să o țină tot așa”, a spus doamna Aneta.

„Mami, te rog din suflet, nu te mai uita pe Facebook! Uită-te aici la fiică-ta!”, a spus Ema.

„Vreau să vă mulțumesc că ați trecut peste acest episod, că ne urmăriți și că aveți încredere în noi. Știam în sinea noastră că o să treceți peste acest episod și că nu o să vă mai lăsați influențată de ce vedeți pe rețelele sociale. Apreciez foarte tare că vă doriți binele copilului dumneavoastră”, i-a spus Alan posibilei viitoare soacre.

În scsrisoare, doamna Aneta a spus: „Nu vă potriviți absolut deloc. Este agresiv verbal și în comportament. Ai zis să avem încredere în tine când ai plecat. Te rog să te gândești exact de ce ai venit în această emisiune. Nu că ai vrea să te faci de râs”, au scris părinții care iau mai spus fetei că sunt foarte dezamăgiți de ipostazele în care cei doi au fost filmați în pat. „Păcat că ești o fată decentă, tânără și frumoasă. Ne-ai dezamăgit complet”, i-au mai scris părinții fetei.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Alan și Ema
+3
Mai multe fotografii

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa, sezon 13. Darius și Daniela s-au sărutat de Dragobete și formează un cuplu. Cum a reacționat doamna Melinda...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

