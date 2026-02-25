Mireasa, sezon 13. Părinții Emei nu sunt de acord cu Alan. Fata a primit o scrisoare dură: „Ne-ai dezamăgit complet”

Ema a primit o scrisoare de la părinți, în care aceștia și-au exprimat părerile negative față de Alan și gesturile lor de apropiere. În emisia live de Mireasa, Ema a transmis un mesaj pentru mama și tatăl ei.

„Nu vă potriviți absolut deloc. Este agresiv verbal și în comportament. Ai zis să avem încredere în tine când ai plecat. Te rog să te gândești exact de ce ai venit în această emisiune. Nu că ai vrea să te faci de râs”, au scris părinții care iau mai spus fetei că sunt foarte dezamăgiți de ipostazele în care cei doi au fost filmați în pat. „Păcat că ești o fată decentă, tânără și frumoasă. Ne-ai dezamăgit complet”, i-au mai scris părinții fetei.

Ema și Alan sunt pregătiți să lupte pentru relația lor și să le demonstreze părinților fetei că s-au înșelat.

Părinții Emei nu sunt de acord cu Alan. Fata a primit o scrisoare dură: „Ne-ai dezamăgit complet”. Ce reacție au avut cei doi iubiți: „Sunt ușor afectată...”

„Probabil urmăresc rețelele sociale și e normal ca oamenii să nu înțeleagă ce se întâmplă aici. Eu dacă vreau să mă căsătoresc după 6 luni de zile, vreau să știu cu cine plec acasă. Nu am făcut nimic indecent. COnsider că nu am sărit calul cu nimic. O să fac ce simt și sper să mă susțină și să-și schimbe părerea, pentru că sunt ușor afectată, dar nu am ce să fac.

Eu cu Alan am anticipat și o să luptăm în continuare pentru noi. Nici eu nu aveam o părere bună despre Alan, era agitat, în scandal, se lăuda, iar acum este schimbat. Este Alin, nu mai este Alan. O să-l cunoască pe Alan și afară”, a spus Ema.

„Cel mai mult mă deranjează că știu că ea nu e ok. Dacă vor analiza, vor vedea că Ema e fericită. Oricare din casă are susținători și oameni care nu îi susțin. Fiecare a făcut greșeli. 100% s-ar schimba lucrurile dacă i-aș cunoaște pe părinții ei. Pot să-i încurajez să se uite mai mult pe noi în AntenaPLAY”, a spus Alan.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Ce fată părăsește casa Mireasa. Concurenții au ales dintre Paula, Larisa și Halima

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Fanii emisiunii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. De asemena, fanii Mireasa îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, pe canalele LIVE din AntenaPLAY Mireasa și Mireasa+.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.