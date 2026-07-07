Mireasa, sezon 13. Mihai a primit o scrisoare de la mama lui. Care au fost urmările și ce au anunțat despre relația lor

În ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Mihai a primit o scrisoare de la mama lui, iar Daniela a aflat ce i-a zis femeia.

În ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au ieșit la iveală mai multe detalii despre ce se întâmplă între Daniela și Mihai. Tânărul a primit o scrisoare din partea mamei sale și se pare că acest lucru nu a fost lipsit de urmări. Descoperă ce decizie au luat cei doi, după ce s-a aflat ce scrie în bilet.

Mihai a primit o scrisoare de la mama lui. Care au fost urmările și ce au anunțat despre relația lor, în ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Recent, Mihai a primit o scrisoare de la mama lui și una de la fratele său. Femeia a ținut să îi transmită fiului său faptul că nu este de acord cu relația celor doi. Mai mult decât atât, mama concurentului pare să fie afectată de ceea ce spun fanii care urmăresc emisiunea: „Mesajele din afară sunt mai mult contra pentru că meriți mai mult și eu cred la fel…Mama”.

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Surprinzător este faptul că tânărul a ales inițial să nu îi arate scrisoare iubitei sale, pe motiv că nu a vrut să o rănească în plus. Totuși, Daniela nu și-a mai găsit liniștea și a fost surprinsă plângând în pat pe timpul nopții, semn că părerea mamei partenerului său o afectează.

Ulterior, Daniel l-a sfătuit pe Mihai să îi arate totuși scrisoare iubitei sale: „Fii bărbat și arată-i! Nu ai ce să o ferești! Aici oricum se află”.

Astfel, Daniela a aflat ce scrie în scrisoare: „În legătură cu Daniela, te rog să nu te grăbești, încearcă să iei toate deciziile rațional și nu te lăsa presat de audiență sau de alte lucruri, pentru că nu asta este important. Nu uita că acasă te așteaptă micii tăi baschetbaliști, fii modelul de care ei au nevoie și ai grijă la acțiuni. Rămâi echilibrat și un om integru. În legătură cu Daniela, ai răbdare și oferă-ți timp mai mult”, este un fragment din scrisoarea mamei concurentului.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.