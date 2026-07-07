Mireasa, sezon 13. Confesiunea lui Darius a pus-o pe gânduri pe Roxana! Ce a recunoscut concurenta

În ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, o confesiune făcută recent de Darius a pus-o pe gânduri pe Roxana. Descoperă ce detalii au ieșit la iveală despre concurentă.

Înainte să plece de la Mireasa. Meciul iubirii, Darius a fost întrebat pe cine ar alege din casă ca să formeze un cuplu și răspunsul concurentului a pus-o pe gânduri pe Roxana, care a ales să se destăinuie Claudiei. Descoperă ce au discutat cele două despre Darius, în ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii.

Confesiunea lui Darius a pus-o pe gânduri pe Roxana! Ce s-a aflat în ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii

La Mireasa: Capriciile iubirii au fost difuzate imagini cu dialogul surprinzător purtat de Claudia cu Roxana. Se pare că Darius, înainte de a fi eliminat și de a părăsi astfel casa Mireasa, a avut curajul de a face o confesiune complet neașteptată, ce a pus-o ulterior pe gânduri pe Roxana. Totul a pornit de la un răspuns ipotetic oferit de concurent, care a mărturisit că, pus în fața unei alegeri, ar înclina să o aleagă tot pe Daniela. Această afirmație, deși la nivel teoretic, a lovit puternic în siguranța Roxanei și a determinat-o să facă imediat un pas înapoi.

„A zis da, ca să mai învețe o dată lecția pe care a învățat-o cu ea. Asta înseamnă că eu nu cred că o să mă îndrept spre el când ies de aici. În niciun caz. El dacă are gândul la altă fată…Plus mai multe motive”, a fost de părere Roxana.

Nici Claudia nu s-a lăsat mai prejos și a dezvăluit detalii despre cee ace simte pentru Daniel: „Ai văzut atunci când a zis la cursa de eliminare că vrea să rămână ca să o cunoască pe Claudia în continuare. Dacă pe mine m-ar întreba dacă aș putea să dau timpul înapoi să aleg, aș spune că nu l-aș mai alege pe Daniel. Asta e diferența. Și Darius a zis da”.

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„Ce logică are să o aleagă iar pe Daniela?”, a întrebat Roxana.

„Pentru că mai are sentimente pentru ea, altfel nu îmi explic”, a mărturisit Claudia

„Nu e logic răspunsul lui. Eu oricum am simțurile mele de femeie și știu când un bărbat mă place cu adevărat. Tu m-ai vedea cu Darius?”, a concluzionat Roxana.

„Nu, nu te-aș vedea pentru că ție îți trebuie un bărbat mult mai serios”, a fost de părere Claudia.

„Da, nici eu nu mă văd cu el”, a mai zis Roxana.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.