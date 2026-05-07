Mireasa, sezon 13. Moment emoționant în direct. Ce a făcut Daniel când Claudia a început să plângă. Concurenții au aplaudat

După ce a recunoscut că încă îl mai place pe Daniel, Claudia a purtat o discuție cu acesta. În emisia live de pe 7 mai 2026, fata a început să plângă.

Claudia l-a întrebat pe Daniel dacă se mai uită la pozele cu ei și a vrut să știe cum mai arată viața lui în casa Mireasa. În direct, Daniel a spus că el a fost dispus să lase de la el în urmă cu o săptămână, însă ea l-a refuzat și acum nu mai poate trece peste orgoliu. Claudia a început să plângă în direct, iar Daniel a simțit să se ridice și să meargă lângă ea pe canapea, pentru a-i oferi o îmbrățișare.

Moment emoționant în direct la Mireasa. Ce gest a făcut Daniel când Claudia a început să plângă. Concurenții au aplaudat

„Este foarte simplu la mine. Eu când vin și las din orgoliu, trebuie să lași și tu. Altfel nu sunt interesat de nicio conversație. Dacă eu las de la mine, mi-ar fi plăcut să lase și ea”, a spus Daniel.

„Plânsul meu are legătură cu faptul că m-am implicat foarte mult. Eu m-am dus să vorbesc cu Daniel pentru că sunt un om care empatizează cu ceilalți și l-am văzut că stătea singur. Apreciez gestul tău, Daniel (n.r. de a veni să o îmbrățișeze pe Claudia)””, a spus fata în direct.

Cu toții au aplaudat îmbrățișarea celor doi.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

