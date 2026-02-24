Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, avertisment pentru o concurentă: „Dacă forțezi o imunitate, n-o să ți-o dau”

Paula și Sebastian au avut o discuție după ce băiatul a rupt cunoașterea cu Roxana. Simona Gherghe i-a dat un avertisment Paulei, după ce a spus în repetate rânduri că vrea să meargă acasă.

„Eu sunt convins că noi doi am avea o prietenie foarte reușită”, a spus Sebastian.

„Bine, atunci hai să fim prieteni, eu plec acasă și te votez acasă. E bine? Batem palma?”, a spus Paula.

Potrivit regulamentului casei Mireasa, concurenții nu au voie să spună că-și doresc să părăsească emisiunea și să influențeze astfel votul colegilor.

Simona Gherghe, avertisment pentru o concurentă: „Dacă forțezi o imunitate, n-o să ți-o dau”. Cine a încălcat regulamentul: „Vă sancționez pe toți cu cea mai dură sancțiune”

„Indiferent care este motivul dezamăgirii, vreau să te anunț oficial că dacă o singură dată mai aud din gura ta că vrei acasă, vă sancționez pe toți cu cea mai dură sancțiune: 2 săptămâni fără nimic. CIne o aude, semnalați la cameră ca să nu fiți penalizați cu toții. Dacă tu forțezi prin asta o imunitate, nu o să ți-o dau. Dar o să dau o sancțiune colectivă. Deci vă rog frumos. Sunt niște subiecte tabu. Vă rog frumos să respectați regulamentul”, a spus Simona Gherghe.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Fanii emisiunii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. De asemena, fanii Mireasa îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, pe canalele LIVE din AntenaPLAY Mireasa și Mireasa+.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.