Mireasa, sezon 13. Replici acide între Paula și Claudia. S-a lăsat cu amenințări. Cine a intervenit în conflictul celor două

Paula și Claudia și-au spus cuvinte grele la Mireasa: Meciul Iubirii, iar doamna Melinda și Daniela au intervenit imediat. Camerele de filmat au surprins și amenințări.

Un nou moment tensionat a avut loc în casa Mireasa sezonul 13. În emisia live de miercuri a show-ului matrimonial, de pe 18 februarie 2026, Simona Gherghe a vorbit despre conflictul dintre Paula și Claudia.

Spiritele s-au încins între cele două chiar în bucătărie. Paula nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față. Aceasta și-a spus părerea sinceră despre Claudia, iar ce a urmat a declanșat un adevărat scandal.

„Tu ești cea care face discuții aiurea. Pe lângă faptul că m-ai jignit. Mi-ai denigrat imaginea și pe mine! (...) Nu te mai băga, să îți vezi de treaba ta. Am încheiat discuția”, i-a zis Paula, vizibil deranjată de atitudinea colegei sale.

„Nu ți-a denigrat nimeni imaginea! Hai să învățăm limba română. E o diferență între a denigra și jigni!”, i-a răspuns Claudia.

Paula a amenințat-o pe Claudia la Mireasa: Meciul Iubirii. Doamna Melinda și Daniela au intervenit imediat

Claudia a reușit să o scoată din sărite pe Paula cu replicile sale tăioase. Așadar, fata nu a mai putut suporta atitudinea ei și a apelat la amenințări.

„Taci și ieși! Ai întrecut orice nesimțire! (...) Tu în fața mea nu ești femeie și punct! Ești leită Daniel! Nu te mai suport, te-am rugat de 5 minute să ieși”. i-a mai zis Paula.

„Nu vreau să ies, nu e casa ta!”, a precizat Claudia.

„Poate te și pocnesc!”, a reacționat Paula.

Doamna Melinda și Daniela au intervenit în conflictul dintre cele două. Acestea au vrut să liniștească spiritele, însă eforturile lor au fost în zadar.

„Nu o mai suport! Stă ca moarta în fața mea. Să se ducă acasă! Să își vadă odată de borșul ei! Nu-i mai suport mecla aia”, a mai dezvăluit Paula.

„Am o veste pentru tine. Trebuie să o suporți. Nu amenințăm, cum adică îți dau o palmă?”, le-a zis Simona Gherghe în emisia live de miercuri, 18 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii.

„De șase săptămâni am tăcut! Acum am izbucnit. A fost cireașa de pe tort.”, a răspuns Paula.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.