Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre Marian, Răzvan și Larisa. Doi concurenți pleacă acasă

Publicul Mireasa a avut la dispoziție 3 zile să aleagă un concurent care să părăsească emisiunea Mireasa.

Cursa de eliminare a luat starutul miercuri, 15 aprilie, după ce AdrenaLINIA a sunat și i-a pus pe concurenți în situația de a vota câte 2 fete și 2 băieți fără cuplu sau cunoaștere.

Șapte concurenți se aflau la momentul acela fără cuplu sau cunoaștere. Marian, Răzvan și Larisa au primit cele mai multe voturi.

Iată câte voturi din partea colegilor a primit fiecare concurent singur:

16 voturi: Marian

16 voturi: Răzvan

14 voturi: Larisa

8 voturi: Dorian

10 voturi: Paula

11 voturi: Anna

4 voturi: Roxana

Ce concurenți de la Mireasa sunt eliminați în gala de pe 17 aprilie 2026

De miercuri până vineri, telespactatorii Mireasa au răspuns la întrebarea „Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?”. Cursa a fost disponibilă pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Iată pe cine a eliminat publicul!

Simona Gherghe a anunțat că 2 dintre ei, și anume cei mai votați, părăsesc astăzi emisiunea.

Procentele de vot au fost 7,83%, 37,12%, 55,5%.

Marian a fost votat de 55,5% dintre telespectatori, ceea ce înseamnă că părăsește casa Mireasa.

Cu 37,12% pleacă și Larisa. „După ce s-a aflat că o să plece 2, eram conștientă că voi pleca”, a spus Larisa.

Răzvan rămâne în competiție.

Marian și Larisa suunt eliminați.