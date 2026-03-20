Mireasa, sezon 13. S-au încins spiritele între Dorian și Vlad, în direct. Cei doi și-au adresat replici acide: „Te-ai activat”

Spiritele s-au încins între Dorian și Vlad în gala de vineri, 20 martie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. Cei doi și-au adresat replici acide, chiar în direct, stăpânindu-și cu greu reacțiile.

Publicat: Vineri, 20 Martie 2026, 16:46 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 16:46

Venirea Larisei în casa Mireasa: Meciul Iubirii a declanșat o rivalitate între Vlad și Dorian. Cei doi și-au făcut reproșuri după interacțiunea cu noua concurentă. S-a dezbătut intens un subiect neașteptat: preparatele dulci pe care le-au pregătit pentru fată.

Mai mult, se pare că Dorian a fost afectat de faptul că Larisa i-a spus că prăjitura lui a fost bun „de aruncat”, în timp ce clătitele lui Vlad au impresionat-o. Spiritele s-au încins și mai tare în gala de vineri, 20 martie 2026, a show-ului matrimonial.

„În viață, Doriane, trebuie să accepți că pot fi persoane mai bune decât tine!”, a fost replica noului concurent.

În dialogul dintre cei doi a intervenit și Darius, care a încercat să-i țină partea lui Dorian cu o replică neașteptată: „Dar nu este cazul tău, crede-mă!”.

Dorian și Vlad și-au dat replici acide în direct, la Mireasa: Meciul Iubirii

Discuția dintre Dorian și Vlad a atins un punct critic. Concurenții au dat cărțile pe față, făcând reproșuri neașteptate în direct, în gala de vineri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 20 martie 2026.

„Eu sunt sportiv de performanță de atâta timp... și au fost nenumărate rânduri când n-am ieșit numărul 1”, a dezvăluit Dorian.

„Nu e vorba de sport. Creierul nu are mușchi!”, a fost atacul pe care Vlad l-a pornit către tânăr.

De asemenea, noul concurent a dezvăluit că cearta dintre cei doi a început de la gătit.

„Cearta a fost din lipsa ta de bun simț!”, i-a precizat Dorian.

„Nu erau miștouri, erau niște lucruri ironice. De acolo te-ai activat! (...) Și cuvinte jignitoare la adresa mea. A verbalizat exact cum e mai rău.”, a punctat și Vlad.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 20 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

