Mireasa, sezon 13. Și-au aruncat replici acide și dureroase, apoi s-au împăcat! Daniel și Claudia formează din nou un cuplu

Surpriză de proporții în ediția din 13 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii! După ce s-au certat și și-au aruncat replici acide și dureroase, Daniel și Claudia au ajuns să se împace și să formeze din nou un cuplu!

Descoperă ce anune a dus la împăcarea celor doi, dar și ce s-a întâmplat ulterior, la Mireasa.

În gala de vineri, 13 martie 2026, am putut revedea numeroase imagini în care protagoniști au fost Daniel și Claudia. Vă reamintim că cei doi s-au despărțit în această săptămână, după ce ea a ales să încheie relația pe motiv că tânărul o place, de fapt, pe Diana.

Articolul continuă după reclamă

După separare, cei doi au purtat un adevărat război din replici acide și dure, arătând că nu au reușit cu adevărat să se liniștească, deși au afirmat acest lucru în repetate rânduri.

„Credeai că mă iei de fraieră?!”, l-a înțepat Claudia pe fostul partener.

„Ești în regulă?”, a fost replica acidă a tânărului.

Replicile acide și dureroase au continuat, dar cumva, pe nesimțite, ceva s-a schimbat în energia dintre cei doi. Concurenții au început să se privească din nou cu ochi mai buni și nu a durat mult până ce au ajuns chiar să recunoască amândoi faptul că încă au sentimente unul pentru celălalt.

La un moment dat, Daniel s-a apropiat de ea și chiar a sărutat-o, rugând-o să lase orgoliile deoaparte.

Și astfel, după un șir lung de înțepături și replici ironice care păreau să confirme o despărțire definitivă, Claudia și Daniel i-au luat pe toți prin surprindere cu decizia lor finală. Tensiunea dintre cei doi s-a transformat treptat dintr-un conflict de orgolii într-o regăsire neașteptată, iar cei doi au decis să își mai acorde o șansă. După un „război” extrem de dur de câteva zile, cei doi au ajuns să se țină din nou de mână și să se privească unul pe altul cu mult drag.

Ceva neașteptat s-a întâmplat în platou ulterior: deși toți au crezut că va fi liniște, cei doi au ajuns să aibă din nou păreri diferite, să se „înțepe” și să arate că unele tensiuni nu au fost date uitării. Cei din platou au încercat să intervină și să îi ajute să înțeleagă mai bine cum pot depăși momentele dificile de cuplu.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 12 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubiriica să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

