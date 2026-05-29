Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe a anunțat o votare specială care nu s-a mai întâmplat în emisiune

În ediția cu numărul 100 a sezonului 13 Mireasa a avut loc o votare specială! Un cuplu va părăsi casa pentru 24 de ore, fără camere!

Băieții, fetele și mamele au votat un cuplu care va beneficia de 24 de ore fără camere, în afara casei Mireasa. Cei doi tineri vor putea merge oriunde își doresc.

Vot istoric la Mireasa. Ce a anunțat SImona Gherghe despre soarta unui cuplu: „E prima oară când se întâmplă asta”

„Aș vrea că de data asta să nu vă mai inspirați unul de la altul. Veți vota un cuplu care să părăsească emisiunea! Nu de tot! Pentru 24 de ore. Și acei oameni pot merge unde vor, pleacă cu telefoanele lor, fără camere, fără lavalieră. Puteți să vorbiți cu cine vreți voi. Pentru că Alexandru și Giulia au avut parte deja de noaptea lor împreună ei vor ieși de la această votare. Sunt eligibili: Ema și Alan, Amalia și Sebastian, Darius și Daniela. 24 de ore de libertate absolută. E prima oară când se întâmplă asta la Mireasa”, a spus Simona Gherghe.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.