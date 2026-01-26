Mireasa, sezon 13. Situația se complică între Daniela și Darius. Băieții din casă au început să apară cu teorii

Daniela a plâns des și a părut chiar dezamăgită atunci când a văzut că Darius s-a pus în spatele ei, la aliniere. Descoperă teoriile băieților, din ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

În gala de vineri a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, concurenții au avut din nou parte de sarcina alinierii. Acest lucru a scos la iveală și situații complet neprevăzute, precum faptul că Daniela a părut complet dezamăgită atunci când l-a văzut pe Darius în spatele ei. Și findcă a plâns extrem de des, băieții din casă au început să vină cu tot felul de teorii în ceea ce o privește.

Situația se complică între Daniela și Darius. Băieții din casă au început să apară cu teorii. Ce s-a aflat în ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

În ediția de vineri a show-ului matrmonial Mireasa: Meciul iubirii, Darius a ales la task-ul alinierii să se așeze în spatele Danielei. Totuși, când tânăra s-a întors, aceasta a părut destul de dezamăgită, detaliu ce nu i-a scăpat concurentului.

„S-a văzut de atunci că ceva nu e în regulă, am știut că nu e bine”, a zis Darius, în platou, la discuțiile cu Simona Gherghe.

„Ea nu a fost bine de peste zi, s-a văzut”, a zis Simona Gherghe, făcând referire la faptul că tânăra a plâns de mai multe ori.

Alan a venit cu o teorie și a spus că el consideră că tânăra nu este complet vindecată după fosta relație: „Părearea mea e că ar putea măcar să îl lase pe Darius să încerce, el are gânduri foarte bune cu ea, toți am văzut asta”.

Discuțiile au continuat în platou, iar Darius nu s-a ferit să recunoască faptul că nu va renunța la tânăra care l-a făcut să se îndrăgostească de ea.

„Am răbdare, dar vreau să văd pași și din partea ta”, a fost replica tânărului.

Ce a mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.