Mireasa, sezon 13. Sora Roxanei a sfătuit-o pe fată să renunțe la cunoașterea cu Sebastian: „A luat-o în brațe pe Paula”

Sora Roxanei a intervenit în direct prin telefon, la Mireasa Capriciile Iubirii, în emisia de pe 20 februarie 2026. Alexandra i-a spus surorii că la task-ul cătușelor, Sebastian ar fi luat-o în brațe pe Paula.

Roxana și-a ascultat emoționată sora și a recunoscut că a pus-o pe gânduri tot ceea ce a aflat de la Alexandra.

Sora Roxanei a sfătuit-o pe fată să renunțe la cunoașterea cu Sebastian: „Ne-a dezamăgit. A luat-o în brațe pe Paula”. Ce reacție a avut băiatul

Sebastian a negat că a avut îmbrățișări cu Paula, iar Alexandra i-a spus că sunt imagini din AntenaPLAY cu mâna lui pe șoldul ei.

Paula a confirmat că a fost atinsă pe șold, însă a precizat că acest lucru s-a întâmplat, probabil, din cauza cătușei.

„Decizia nu o voi lua acum. Mulțumesc pentru aceste detalii și informații pe care mi le-ai adus la cunoștință”, a spus fata, recunoscând că au bulversat-o informațiile.

„Se denaturează anumite detalii”, a spus Sebastian.

