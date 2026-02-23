Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Sora Roxanei a sfătuit-o pe fată să renunțe la cunoașterea cu Sebastian: „A luat-o în brațe pe Paula”

Sora Roxanei a intervenit în direct prin telefon, la Mireasa Capriciile Iubirii, în emisia de pe 20 februarie 2026. Alexandra i-a spus surorii că la task-ul cătușelor, Sebastian ar fi luat-o în brațe pe Paula.

Publicat: Luni, 23 Februarie 2026, 12:51 | Actualizat Luni, 23 Februarie 2026, 13:04
Sora Roxanei a intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii | Antena 1

Roxana și-a ascultat emoționată sora și a recunoscut că a pus-o pe gânduri tot ceea ce a aflat de la Alexandra.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Roxana și Paula, conflict din cauza lui Sebastian. Ce și-au reproșat cele două: „Vrei show? Vii ca vipera”

Sora Roxanei a sfătuit-o pe fată să renunțe la cunoașterea cu Sebastian: „Ne-a dezamăgit. A luat-o în brațe pe Paula”. Ce reacție a avut băiatul

Sebastian a negat că a avut îmbrățișări cu Paula, iar Alexandra i-a spus că sunt imagini din AntenaPLAY cu mâna lui pe șoldul ei.

Paula a confirmat că a fost atinsă pe șold, însă a precizat că acest lucru s-a întâmplat, probabil, din cauza cătușei.

„Decizia nu o voi lua acum. Mulțumesc pentru aceste detalii și informații pe care mi le-ai adus la cunoștință”, a spus fata, recunoscând că au bulversat-o informațiile.

„Se denaturează anumite detalii”, a spus Sebastian.

Colaj cu concurenții Mireasa
Roxana și Sebastian
Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY.
