Mireasa, sezon 13. Un concurent a fost eliminat din casă, spre marea surpriză a tuturor! Cine a plecat din competiție

Un concurent a fost eliminat din casă, spre marea surpriză a tuturor! Cine a plecat din competiție, în ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Miercuri, AndrenaLinia a sunat pentru unul dintre concurenți, spre uimirea celor prezenți în casa băieților. Astfel, Ben a fost cel care a primit vestea că va pleca din competiție, alături de doamna Oana.

„Văd că v-a tulburat foarte tare vestea”, a zis Simona Gherghe, văzând lacrimile doamnei Oana.

„Da, mă așteptam”, a spus femeia, explicând că a presimțit cumva acest lucru.

„E greu, ne-am atașat de ea. O să ne fie dor”, a zis bunica lui Marian, lucru confirmat și de către doamna Melinda.

„Atunci când vine vorba despre o competiție trebuie să ne așteptăm la ziua când vom fi obligați să plecăm”, a zis Ben, după ce a aflat că este pe ultimul loc în topul preferințelor.

„Singurul regret pe care îl am e că plec, sunt toate persoane extraordinare și când te obișnuiești cu persoane extraordinare alături de tine nu mai vrei să pleci, te obișnuiești acolo”, a mai completat tânărul.

„Vrem ca Ben să plece de aici cu o lecție, să aibă mai multă încredere în el și în oamenii din jurul lui, noi cred că am fost în stare și am dovedit că nu toată lumea e la fel și merită să ai încredere și în oameni pe care abia i-ai cunoscut”, a zis Dorian.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

