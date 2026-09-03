Mireasa, sezon 14. Alberto a avut o reacție ce a pus-o pe gânduri pe Claudia. Simona Gherghe, replică pentru Beleuț

Alberto s-a înfuriat și a avut o reacție ce a pus-o pe gânduri pe Claudia, în ediția din 3 septembrie 2026 a emsiunii Mireasa. Descoperă ce replică neașteptată a avut Simona Gherghe pentru Andrei Beleuț.

În ediția din 3 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, niște informații dezvăluite de o fostă iubită l-au determinat pe Alberto să aibă o reacție complet neașteptată, lucru ce a pus-o pe gânduri pe Claudia. În Live, Simona Gherghe a avut o replică inedită pentru Andrei Beleuț.

Alberto s-a înfuriat și a avut o reacție ce a pus-o pe gânduri pe Claudia. Simona Gherghe, replică pentru Beleuț, la Mireasa sezonul 14

O fostă iubită a dezvăluit despre Alberto faptul că este violent și întreținut de femei, detalii ce l-au determinat pe acesta să aibă o reacție plină de furie, la Mireasa, emisiune ce face parte din programul TV al Antenei 1.

„Auzi, eu bărbat întreținut! Putea să spună orice, dar nu că sunt bărbat întreținut! Dacă e persoana aia pe care o știu eu și a intervenit, să dea Dumnezeu și Măicuța Domnului să nu ajung acasă! Dacă te-am prins că tu ai făcut asta...E una singură capabilă să spună așa ceva! S-a terminat șmecheria cu fetița aia!”, a fost reacția nervoasă a concurentului, ce a pus-o imediat pe gânduri pe Claudia.

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„S-a frustrat și a răbufnit, ceea ce nu e ok, nu e ok să vorbeșt despre fata respectivă. Ce a fost nu mai contează. Și eu probabil că dacă aș fi fost agresată sau abuzată aș fi spus asta. Atât pot să spun acum”, a mărturisit tânăra la Capriciile iubirii, vizibil deranjată de cele petrecute.

Întrebat dacă a agreast vreo iubită, concurentul a povestit de același episod relatat și în edițiile precedente.

„Mă duc acasă, nu mi am chef de nimic!”, a fost replica lui Alberto, nervos și deranjat că a văzut cum Claudia și-a schimbat atitudinea față de el.

Claudia a fost intrigată de ieșirea avută de Alberto și a avut multe de spus: „Păi stai un pic, că n ii-a zis nimeni nimic! Dacă el are reacțiie astea de nervi și nu se poate abține nu va putea să treacă peste”.

„Claudia și-a schimbat total atitudinea, nu mai îmi arde de nimic”, a mărturisit Alberto.

Discuțiile lăuritoare au continuat în Live și acesta a fost momentul când Simona Gherghe a avut o replică total neașteptată pentru Beleuț.

„Cu unele m-am înțeles, pe altele le-am lăsat”, a zis Alberto.

„Deci tu ești genul care lasă”, a observat Simona Gherghe.

„Spune-i că e frumoasă”, s-a auzit vocea lui Beleuț.

„,Nu, îmi pare rău Beleuț, dacă tu crezi că o femeie asta vrea să audă, te înțeși și nu ai nicio treabă cu femeile. Adică, îi spui că e frumoasă și gata, a leșinat și poate să accepte orice?!”, a fost replica Simonei Gherghe.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 3 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.