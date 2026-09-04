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Mireasa, sezon 14. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 4 septembrie 2026

În ediția din 4 septembrie 2026, Simona Gherghe a dezvăluit clasamentrul publicului! Descoperă cine a fost desemnat să fie mirele și mireasa săptămânii, dar și mama săptămânii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 15:56 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 16:08
Descoperă clasamentul publicului pentru gala din 4 septembrie 2026 | Antena 1
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O nouă săptămână s-a încheiat în casa Mireasa sezonul 14 și concurenții au avut ocazia să se cunoască mai bine și să își dea seama cine le-a atras cel mai mult atenția.

A fost și liniște, dar au fost și foarte multe momente tensionate între concurenți.

Liniștea a cam lipsit din casa băieților în această săptămână, dipă ce numeroase discuții aprinse s-au iscat între Mircea și ceilalți concurenți, atât pentru atitudinea manifestată de acesta, cât și și pentru faptul că nu menține curățenia.

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S-au format și trei cupluri. Primii care s-au sărutat au fost Maria și Valentin, urmați fiind de Radu și Anne-Mary. Andrei Beleuț și Irina Oprea au format și ei un cuplu, alegând să sară peste etapa de cunoaștere. Ulterior, aceștia din urmă s-au despărțit după doar trei zile. Bine nu a fost nici pentru primul cuplu, căci Valentin a decis să încheie relația cu Maria chiar în gala de vineri, 4 septembrie 2026, a emisiunii Mireasa, show ce face parte din programul TV al Antenei 1.

Tot în această săptămână, Evelina a cerut să părăsească emisiunea.

Mama Claudiei și-a exprimat dezacordul în privința apropierii dintre fiica ei și Alberto, lucru ce nu a fost lipsit de reacții din partea tânărului.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 4 septembrie 2026

În Gala Mireasa din 4 septembrie 2026, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:

Mama săptămânii este: doamna Flori

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Claudia

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Irina

Fata Săptămânii este: Anne-Mary

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află:

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Valentin

Băiatul Săptămânii este: Radu

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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