Mireasa, sezon 14. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 4 septembrie 2026

O nouă săptămână s-a încheiat în casa Mireasa sezonul 14 și concurenții au avut ocazia să se cunoască mai bine și să își dea seama cine le-a atras cel mai mult atenția.
A fost și liniște, dar au fost și foarte multe momente tensionate între concurenți.
Liniștea a cam lipsit din casa băieților în această săptămână, dipă ce numeroase discuții aprinse s-au iscat între Mircea și ceilalți concurenți, atât pentru atitudinea manifestată de acesta, cât și și pentru faptul că nu menține curățenia.
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S-au format și trei cupluri. Primii care s-au sărutat au fost Maria și Valentin, urmați fiind de Radu și Anne-Mary. Andrei Beleuț și Irina Oprea au format și ei un cuplu, alegând să sară peste etapa de cunoaștere. Ulterior, aceștia din urmă s-au despărțit după doar trei zile. Bine nu a fost nici pentru primul cuplu, căci Valentin a decis să încheie relația cu Maria chiar în gala de vineri, 4 septembrie 2026, a emisiunii Mireasa, show ce face parte din programul TV al Antenei 1.
Tot în această săptămână, Evelina a cerut să părăsească emisiunea.
Mama Claudiei și-a exprimat dezacordul în privința apropierii dintre fiica ei și Alberto, lucru ce nu a fost lipsit de reacții din partea tânărului.
Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 4 septembrie 2026
În Gala Mireasa din 4 septembrie 2026, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:
Mama săptămânii este: doamna Flori
Top 3 fete:
Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Claudia
Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Irina
Fata Săptămânii este: Anne-Mary
Top 3 băieți:
Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află:
Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Valentin
Băiatul Săptămânii este: Radu
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Mireasa, sezon 14. După despărțirea de Andrei Beleuț, Irina a făcut confesiunea ce schimbă totul! Ce a mărturisit...