Mireasa, sezon 14. Primul cuplu s-a format! Doi concurenți s-au sărutat la petrecere și au confirmat relația

Surpriză de proporții în ediția din 31 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii! Doi concurenți s-au sărutat și au devenit astfel primul cuplu al sezonului 14!

Surpriză de proporții în ediția din 31 august 2026 a emisiunii Mireasa! Doi concurenți s-au lăast purtați de trăirile puternice și s-au sărutat, confirmând ulterior faptul că formează un cuplu! Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt cei doi îndrăgostiți.

Primul cuplu s-a format! Doi concurenți s-au sărutat și au confirmat relația, în ediția din 31 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii

Concurenții din casa Mireasa sezonul 14 au avut parte în acest sfârșit de săptămână de o petrecere pe cinste și mai toată lumea s-a simțit bine. A fost un bun prilej pentru tineri să se descopere mai mult și să își dea seama cu cine au afinități.

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Un moment cu totul și cu totul inedit a fost atunci când Valentin și Maria s-au sărutat! Cei doi au petrecut mai toată seara împreună și, la un moment dat, cei doi nu au mai putut nega atracția dintre ei și s-au sărutat.

Tot la petrecere, concurentele au aprins spiritele din plin cu mișcările sexy, iar băieții le-au admirat din plin.

Ulterior, în Live, așa cum impune tradiția, Simona Gherghe i-a întrebat pe Valentin și pe Maria dacă formează un cuplu și cei doi au confirmat.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 31 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.