Mireasa, sezon 14. Valentin s-a despărțit de Maria, iar motivul i-a uimit pe mulți! Ce confesiune a făcut concurenta

În ediția din 4 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa | Direct din culise, Maria a dezvăluit faptul că Valentin a ales să se despartă de ea! Descoperă care au fost motivele ce au stat la baza acestei decizii.

Valentin și Maria s-au despărțit și se pare că decizia ar fi aparținut concurentului! Descoperă ce anume a cauzat ruptura dintre cei doi, deși nu puține au fost dățile când el a spus că ceea ce simte pentru Maria este ceva intens, ce nu a mai simțit de mult.

Valentin s-a despărțit de Maria, iar motivul i-a uimit pe mulți! Ce confesiune a făcut concurenta, la Mireasa | Direct din culise, ediția din 4 septembrie 2026

Ieri, în cadrul emisiunii Mireasa, show din programul TV al Antenei 1, au fost difuzate imagini cu diferitele temeri pe care le-a avut Valentin în ultima perioadă. Concurentul nu a ezitat să îi spună iubitei sale faptul că se gândește la faptul că sunt șanse ca ei să nu fie compatibili și în afara casei, în viața reală.

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Ceea ce părea doar o simplă frământare de moment s-a dovedit a fi, ulterior, semnul prevestitor al unei despărțiri!

„Am vorbit, mi-a spus că s-a grăbit. Nu ne-am grăbit, nu m-am grăbit, ci s-a grăbit, că el a făcut pasul. A spus că i se pare că noi doi nu ne înțelegem afară și mi-a spus că putem să stăm aici să ne înțelegem, dar dacă afară nu ne mai înțelegem și ne despărțim după un an, doi, trei și el realizează că nu și-a trăit experiența aici și nu a putut să cunoască mai multe persoane. Prin asta mi-a spus că el vrea să încheiem și eu am fost de acord cu decizia lui”, a fost confesiunea dureroasă făcută de Maria, la Mireasa | Direct din culise, ediția din 4 septembrie 2026.

Tânăra l-a acuzat că ar fi venit la emisiune ca să se distreze, nu ca să își facă o relație serioasă.

Ce a urmat? Descoperă mai multe detalii urmărind clipul video de mai sus.

Raluca Preda și Andreea Frățilă vor fi din nou alături de concurenți pentru a oferi informații în plus din „asa Mireasa, cu„ Mireasa. Capriciile Iubirii” și „Mireasa. Direct din Culise”, de luni până vineri, de la ora 19:00, respectiv ora 12:30, pe Antena Stars și AntenaPLAY.