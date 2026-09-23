Mireasa, sezon 14. Ce s-a întâmplat după ce Claudia a dezvăluit că au fost priviri și tachinări între ea și Alberto

Paula și Alberto au avut parte de tensiuni, însă în emisia live de Mireasa de pe 23 septembrie cei doi au apărut ținându-se de mână. După dezvăluirile Claudiei, cei doi iubiți au avut o discuție.

Ce s-a întâmplat după ce Claudia a dezvăluit că au fost priviri și tachinări între ea și Alberto | Antena 1

Paula a fost supărată după ce Alberto și Claudia au recunoscut că au mai avut schimburi de priviri: „Asta nu e bătaie de joc? Nu poți să faci așa! Dacă mai vrei să ai ceva cu o persoană nu intri într-o cunoaștere cu alta”.

Alberto i-a explicat Paulei că alături de ea vrea să fie, iar în live Claudia a explicat de ce a făcut dezvăluirile despre tachinările cu Alberto abia acum.

Citește și: Claudia și Adrian din sezonul 14 Mireasa au oprit cunoașterea. Care a fost motivul și cu ce băiat a interacționat fata ulterior

Ce s-a întâmplat după ce Claudia a dezvăluit că au fost priviri și tachinări între ea și Alberto. Cum a reacționat Paula: „Am luat inițiativa de a spune ceva pentru că erau dovezi”

Articolul continuă după reclamă

„N-am zis nimic până acum pentru că erau doar mici lucruri. Am luat inițiativa de a spune ceva, pentru că erau cumva și dovezi: că el a venit spre mine și m-a întrebat care a fost cauza pentru care n-am mai vrut să continuăm. Vizual este un bărbat care mi-a plăcut, comportamentul lui a lăsat de dorit. El mi-a dat semne”, a spus Claudia.

Alberto a susținut că motivul pentru care s-a uitat la Claudia este că s-a simțit la rândul lui privit de ea.

„Eu nu mă mint cu nimic. Plăcerea mea este Paula. După ce am oprit cunoașterea cu Claudia am spus că a dispărut obsesia și că nu avea nimic special. Eu mă uit la toată lumea și ea se uita la toată lumea și făceam contact vizual”, a spus Alberto.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 23 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.