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A mers la un concert, acum familia ei riscă să rămână fără ajutor social. Cazul care a stârnit un val de indignare

O femeie a mers la un concert, iar acum familia ei riscă să rămână fără ajutor social, într-un caz care a stârnit un val de indignare la nivel internațional.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 18 Septembrie 2026, 11:38 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 11:45
Femeie a strâns bani luni întregi pentru a merge la concert | Shutterstock
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O femeie din China, ce provine dintr-o familie cu venituri mici, a dus la o controversă internațională atunci când a trecut granița în Hong Kong, pentru a merge la un concert.

Femeia a strâns bani luni de zile pentru acest eveniment, scrie CNN.

Însă autoritățile de la Beijing, care au monitorizat plecarea ei, nu au fost de acord.

Acum, familia femeii, deși are venituri mici, riscă să își piardă ajutoarele sociale acordate de guvern pentru că aceasta cheltuit bani pe ceea ce autoritățile consideră „consum de lux”.

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A mers la un concert, acum familia ei riscă să rămână fără ajutor social

Incidentul a stârnit o dezbatere amplă pe rețelele sociale din China, despre cum persoanele care primesc ajutoare sociale au dreptul să-și permită și mici plăceri. Cazul reprezintă, de asemenea, o reamintire a amplorii impresionante a sistemului de supraveghere al guvernului chinez.

Acesta a fost accelerat și de progresele în domeniul inteligenței artificiale și de utilizarea pe scară largă a plăților digitale.

Povestea a apărut pentru prima dată la începutul lunii septembrie, într-o postare publicată pe popularul site Red Note de un utilizator care a spus că e vărul tinerei.

Femeia, al cărei nume de familie e Huang, „a muncit din greu făcând muncă fizică și a economisit din banii primiți ca ajutoare” pentru a plăti biletul la concert și cheltuielile călătoriei până în Hong Kong, aflat la aproximativ 380 de kilometri de locuința ei din provincia Jiangxi.

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Postarea a fost între timp ștearsă, însă oficialii chinezi au confirmat că a fost într-adevăr scrisă de vărul femeii. O captură de ecran a postării a fost folosită și de presa de stat în relatările despre caz.

Potrivit postării de pe Red Note, un asistent social local a avertizat-o pe Huang, înainte de călătorie, că orice trecere a frontierei ar putea declanșa o verificare a eligibilității familiei sale pentru ajutoare sociale.

Familia se află într-o situație de „sărăcie extremă, extremă”, iar perspectiva pierderii ajutoarelor i-a lăsat într-o stare de „devastare totală”, potrivit postării.

Nu e clar la ce concert a mers Huang, în ciuda riscurilor pe care și le-a asumat. Dar pentru mulți dintre fanii K-pop din China continentală, Hong Kong e cel mai accesibil loc în care pot vedea un astfel de concert. În ultimul deceniu, Beijingul a impus neoficial o interdicție asupra spectacolelor artiștilor sud-coreeni pe continent, în contextul disputelor cu Seulul privind comerțul și prezența armelor americane în Coreea de Sud.

La sfârșitul lunii august, în Hong Kong a avut loc un festival internațional de 2 zile dedicat premiilor muzicale, cu spectacole susținute de mai multe trupe K-pop, inclusiv unele foarte cunoscute, precum ALLDAY PROJECT, aespa, BABYMONSTER, RIIZE, Super Junior și TOMORROW X TOGETHER.

Autoritățile din China își monitorizează cetățenii

Pe 7 septembrie, Biroul pentru Administrarea Afacerilor Sociale din Ganzhou, provincia Jiangxi, unde locuiește tânăra, a publicat pe site-ul său oficial un comunicat ca răspuns la dezbaterea aprinsă generată de postarea inițială de pe Red Note.

Instituția a anunțat că Huang și familia sa sunt anchetați „după ce aceasta a călătorit pe cont propriu în Hong Kong pentru a participa la un concert, iar călătoria a declanșat o alertă în sistemul de monitorizare dinamică destinat beneficiarilor ajutorului minim de subzistență”.

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Biroul pentru Administrarea Afacerilor Sociale din Zona de Dezvoltare a Noii Economii din oraș susține că ancheta e în desfășurare.

În 2021, liderul Xi Jinping a declarat că sărăcia extremă din China fusese eliminată, după decenii de eforturi. Cu toate acestea, datele oficiale arată că aproximativ 40 de milioane de oameni din întreaga țară depind în continuare de ajutoare guvernamentale pentru trai.

Potrivit politicii locale, dacă venitul pe persoană al unei gospodării e sub pragul minim stabilit de guvern pentru acordarea ajutorului de subzistență, fiecare membru al familiei poate primi 1.005 yuani pe lună, echivalentul a aproximativ 150 de dolari.

Cazul femeii a stârnit o dezbatere atât de amplă, încât și presa de stat din China a intervenit, scrie South China Post.

Cotidianul oficial al Partidului Comunist, People's Daily, a publicat săptămâna trecută un comentariu în care afirma că „libertatea rezonabilă de a-ți cheltui banii trebuie, desigur, respectată, dar această libertate are limite, iar persoanele care primesc ajutor public au o obligație și mai mare de a respecta regulile”.

Discuția online a strâns peste 120 de milioane de vizualizări pe platforma chineză de socializare Weibo. Unii utilizatori au spus că li s-ar părea „crunt” ca familia să-și piardă ajutoarele sociale.

„Înseamnă că, dacă ai venituri mici, nu ai voie să te bucuri de lucrurile care îți plac?” a scris un utilizator.

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