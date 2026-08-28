Mireasa, sezon 14. Cine este Amira Taut. Ce pasiuni are și cum arată partenerul perfect pentru ea. Ce relații a avut în trecut

În ediția din 28 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii au fost dezvăluite mai multe detalii despre Amira Taut. Descoperă ce s-a aflat despre concurentă.

În ediția din 28 august 2026 a emisiunii Mireasa, telespectatorii au putut descoperi cine este Amira Taut, concurenta din București care a venit în show pentru a-și găsi iubitul ideal.

Descoperă în rândurile de mai jos ce fel de partener își dorește, ce pasiuni are, dar și numeroase alte detalii despre ea și viața sa.

Cine este Amira Taut de la Mireasa sezonul 14. Ce pasiuni are și cum arată partenerul perfect pentru ea. Ce relații a avut în trecut

Amira Taut este din București, are vârsta de 27 de ani și a terminat un Master. În prezent, tânăra nu lucrează.

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Concurenta a demonstrat tuturor că știe ce își dorește de

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 28 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.