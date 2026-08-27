Mireasa, sezon 14. Cine este Irina Oprea. Cu ce se ocupă în prezent, ce meserie a avut și ce își dorește în viitor

În ediția din 27 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii au fost dezvăluite mai multe detalii despre Irina Oprea. Descoperă ce s-a aflat despre concurente din Buzău.

În ediția din 27 august 2026 a emisiunii Mireasa, telespectatorii au putut descoperi ce poveste de viață are Irina Oprea, concurenta din Buzău care a venit în show pentru a-și găsi jumătatea perfectă.

Descoperă în rândurile de mai jos cu ce se ocupă în prezent, ce meseria a avut în trecut, dar și numeroase alte detalii despre ea și viața sa.

Cine este Irina Oprea. Cu ce se ocupă în prezent, ce meserie a avut și ce își dorește în viitor. Ce s-a aflat în ediția din 27 august 2026 a emisiunii Mireasa sezonul 14

Irina Oprea are 30 de ani, este din Buzău și a venit la Mireasa sezonul 14 în căutarea partenerului perfect. Aceasta a studiat kinetoterapia, a făcut cursuri de asistent medical, dar apoi a realizat că și-ar dori un alt parcurs profesional, fiindcă nu se regăsește în domeniul medical. În prezent, aceasta lucrează ca secretară la un birou notarial, dar iubește tot ceea ce are legătură cu domeniul frumuseții și și-ar dori chiar să profeseze în acest domeniu.

Citește și: Mireasa, sezon 14. Cine este Paula Ionela Chirilă. Concurenta are un trecut tumultos. Prin ce drame a trecut

Tânăra a spus că nu crede în „egalitatea dintre femei și bărbați” și consideră că „bărbații sunt mult mai puternici și femeia este sexul slab”. Mai mult decât atât, aceasta a dezvăluit faptul că este o fire romantică, îi plac florile (în special trandafirii) și este pasionată de gătit. În plus, aceasta a dezvăluit în cadrul testimonialului faptul că îi place să gătească și că se lasă mereu cuprinsă de margia sărbătorilor, lucru învățat de la mama ei.

„Dacă mama viitoului meu partener nu m-ar plăcea, însă aș lăsa-o să mă cunoască mai bine, să vadă ce fel de persoană sunt. Decizia aparține în totalitate prietenului meu, el alege dacă rămână alături de mine”, a spus tânăra, care a spus că nu ar ierta infidelitatea și că își dorește pe cineva stabil financiar.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 27 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.