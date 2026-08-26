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Mireasa, sezon 14. Cine este Claudia Demeter. Tânăra adoră senzațiile tari și are o poveste emoționantă. Ce a zis despre familie

În ediția din 26 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii, concurenții și telespectatorii au putut să descopere cine este și ce poveste emoționantă de viață are Claudia.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 August 2026, 14:49 | Actualizat Miercuri, 26 August 2026, 15:44
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Simona Gherghe a prezentat un material video în care concurenții și telespectatorii au putut descoperi ce poveste emoționantă de viață are Claudia Demeter din sezonul 14 al emisiunii Mireasa. Tânăra și-a evidențiat nu doar calitățile, ci și defectele. Descoperă în rândurile de mai jos ce detalii au ieșit la iveală despre concurentă.

Cine este și ce s-a aflat despre Claudia Demeter de la Mireasa. Regatul Iubirii. Ce poveste emoționată are concurente

Claudia Demeter are 24 de ani, este din București. De meserie este manichiuristă și are deja o experiență în domeniu de peste patru ani. Pentru viitor, visul său este acela de a-și deschide propriul salon. Spune că și-a descoperit această pasiune încă de la vârsta de 3-4 ani.

„Nu sunt singură la părinți, mai am un frate. Anul acesta împlinește 18 ani. Are autism și este un copil foarte special, este bucuria vieții mele, ca să zic așa. M-a învățat ce este iubirea adevărată, necondiționată, M-a învățat ce înseamnă să fii bun, el nu știe să fie rău. Nu am decât să îi mulțumesc, ceea sunt astăzi, inclusiv faptul că sunt un om puternic, e datorită lui”, a fost confeisunea emoționantă făcută de concurentă, cu lacrimi în ochi.

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Claudia Demeter a spus că părinții ei au divorțat și că mama ei s-a recăsătorit. Noul partener al mamei sale a crescut-o de la vârsta de 4 ani. A spus că are o relație bună cu mama ei, însă cu tatăl biologic nu a mai vorbit din 2018: „Ne urmărim pe Facebook, ne dăm Like la poze și cam atat”.

Tânăra nu s-a ferit să recunoască faptul că vede în mama ei o adevărată eroină și un model de putere și ambiție.

„Sunt persoană ambițioasă, puternică, loială, perseverentă și romantică. Îmi place să ies și să mă plimb cu prietenii, îmi plac sporturile extreme, îmi place să cânt și să dansez. Sunt impulsivă, arunc imediat cu vorbe, dar am puterea să îmi cer scuze și să îmi asum lucrurile făcute. Peste 5 ani mă văd căsătorită, cu doi copilași și într-o relație stabiliă”, a mai recunoscut tânăra despre ea.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

colaj foto cu claudia demeter de la mireasa sezonul 14
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Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

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