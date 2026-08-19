Mireasa, sezon 14. Cine este Valentin Netejoru. „Domnul inginer” nu a avut parte de prezența tatălui în copilărie 

Fetele din sezonul 14 Mireasa l-au cunoscut pe Valentin Netejoru în emisia de pe 19 august. Domnul inginer a recunoscut că nu este complet vindecat după fosta relație.

Valentin are 26 de ani, este Vărsător și vine din București. Este inginer geodez, face tot ce ține de măsurători și cadastru. Nu are gânduri de însurătoare, dar așteaptă să fie surprins. Concurentul este o fire sportivă și a făcut box și înot. Se descrie ca fiind o persoană muncitoare, fiind luat la muncă de mama lui de la 14 ani.

Cine este Valentin Netejoru din sezonul 14 Mireasa. „Domnul inginer” le-a recunoscut fetelor că nu este complet vindecat după fosta relație. Ce mărturisire dureroasă a făcut despre relația cu tatăl său

Părinții lui Valentin au divorțat de când el avea 2 ani, a făcut școala primară undeva prin Giurgiu, iar bunica l-a luat de la țară la București din clasa a V-a. Tatăl lui a reluat legătura cu el la 21 de ani, după o copilărie fără figura paternă. Băiatul a precizat că l-a durut că nu a avut o prezență masculină în viață. Tatăl lui l-a contactat la 7 ani și l-a luat la mare o săptămână, apoi același lucru la 14 ani și până la 19 ani nu i-a mai dat niciun semn.

A avut o relație de 7 ani, care s-a încheiat în luna ianuarie.

„Am crescut cu frații din partea mamei, apoi am rămas singur cu bunica. Devenise o responsabilitate pentru mine să fiu fratele mai mare. Mă enervez repede, îmi și trece repede, mi-aș dori o persoană lângă mine care să mă poată tempera. Eu sunt o persoană muncitoare, îmi doresc o parteneră la fel. Bunica n-a fost de acord cu relația pe care am avut-o de 7 ani. Ea voia o fată de la țară, crescută în valorile tradiționale”, a spus Valentin.

Valentin a spus că nu este vindecat 100% după relația încheiată în ianuarie, ci undeva la 80%.