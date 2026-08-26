Mireasa, sezon 14. Cine este Veronica Miron. Concurenta a fost fotomodel și acum vrea o carieră ca influencer. Ce a recunoscut

În ediția din 26 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii au fost dezvăluite mai multe detalii despre Veronica Miron. Descoperă ce s-a aflat despre concurente din Chișinău.

În ediția din 26 august 2026 a emisiunii Mireasa, telespectatorii au putut descoperi ce poveste de viață are Veronica Miron, concurenta din Chișinău care a venit în show pentru a-și găsi jumătatea perfectă.

Descoperă în rândurile de mai jos cine este Veronica Miron de la Mireasa, sezonul 14.

Cine este Veronica Miron de la Mireasa, sezonul 14. Concurenta a fost fotomodel și acum vrea o carieră ca influencer. Ce a recunoscut

Miron Veronica are 32 de ani, este din Republica Moldova, din Chișinău, este influencer și își dorește o carieră de cântăreață.

„Am făcut cursuri de modeling, apoi peste ceva ani am făcut cursuri de actorie. Îmi place sfera beauty”, a mărturisit tânăra.

Tânăra a povestit faptul că a fost fotomodel și videomodel, că a apărut în diferite clipuri și că a apărut și în reviste.

„Copilăria mea a fost foarte frumoasă pentru că am fost la țară, am avut multe întâmplări minunate. Mama este asistentă medicală, tata este sudor. Sunt o femeie artistică, emotivă, empatică, inimioasă, dar și răutăcioasă atunci când ceva nu merge așa cum îmi doresc eu. Sunt și certăreață, în mediul online cred că am avut cele mai mari scandaluri de pe TikTok. Pot să par naivă, dar nu este adevărat. Atrag tot felul de scandaluri și mult hate, probabil fac ceva care atrage aceste lucruri din partea oamenilor”, a povestit Miron Veronica.

Un detaliu emoționant și surprinzător in viața concurentei a fost drama prin care ea trecut în urmă cu mulți ani.

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„Cea mai mare tragedie a fost când am avut un accident rutier ce mi-a afectat coloana vertebrală. Nu puteam să merg, a fost cea mai mare traumă emoțională și fizică, a fost cea mai mare durere din viața mea. Eram după o distracție și nu am știut că băiatul a plecat acasă și a servit alcool. Am urcat toți în mașină și am făcut un accident, ne-am lovit într-un gard”, a fost mărturisirea dureroasă făcută de tânără.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.