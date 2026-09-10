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Mireasa, sezon 14. Ronaldo, acuzat că are acasă o iubită însărcinată. Cum a răspuns noul concurent

Ronaldo a primit acuzații grave și a venit cu un răspuns în emisia live de Mireasa de pe 10 septembrie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 10 Septembrie 2026, 14:09 | Actualizat Joi, 10 Septembrie 2026, 15:39
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Pe pagina de Facebook a redacției o fostă iubită a lui Ronaldo a acuzat că el este iubitul ei din luna mai, că au locuit împreună și că este însărcinată. Femeia de 36 de ani a susținut că nu a putut să-l anunțe despre sarcină, deoarece a blocat-o pe rețelele sociale. Ronaldo a spus că nu a avut o relație serioasă cu acea persoană, că a încheiat povestea și a exclus posibilitatea ca această să fie însărcinată.

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Ronaldo, acuzat că are o iubită însărcinată acasă. Cum a răspuns noul concurent Mireasa

„Nu e adevărat. A creat o obsesie pentru mine. Nu doresc să port o conversație cu ea. Pentru mine o postare nu semnifică absolut nimic”, a spus Ronaldo.

Verișorul lui, Ciprian, a intervenit telefonic și i-a spus lui Ronaldo care sunt zvonurile care circulă în mediul online.

„Coralia a fost pentru tine un episod, nu a fost ceva notabil, motiv pentru care nu ai spus despre ea când ai vorbit de relații serioase

Imaginile au fost difuzate în emisia live de pe 10 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

colaj cu Ronaldo
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Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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